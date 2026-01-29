Około 50 osób zebrało się w czwartek przed schroniskiem dla zwierząt w Pawłowie (Mazowieckie), by zaprotestować przeciwko warunkom, w jakich mają tam przebywać psy. Uczestnicy akcji podkreślali, że dobrostan czworonogów jest dla nich najważniejszy i żądają natychmiastowych zmian. Protest śledził reporter RMF MAXX Kamil Puternicki.

Pawłowo. Psy w schronisku dla zwierząt / Kamil Puternicki / RMF MAXX

Dlaczego przed schroniskiem w Pawłowie odbył się protest?

Jakie zarzuty wobec schroniska mieli protestujący?

Jak kierownictwo schroniska reaguje na działania wolontariuszy?

Protest w obronie zwierząt

W czwartek przed schroniskiem w Pawłowie pojawiła się grupa wolontariuszy, a także okolicznych mieszkańców, dla których los zwierząt jest bliski. Protest został zorganizowany w odpowiedzi na liczne sygnały, wskazujące, że w schronisku mają panować złe warunki bytowe psów.

Choć dzień wcześniej odbyła się konferencja prasowa zorganizowana z inicjatywy władz miasta, uczestnicy zgromadzenia postanowili publicznie wyrazić swoje niezadowolenie i domagać się poprawy warunków dla zwierząt.

Protestujący w kilku małych grupach wchodzili na teren schroniska - informuje reporter RMF MAXX Kamil Puternicki. Kierownictwo placówki wcześniej zapewniło bowiem, że uczestnicy zostaną wpuszczeni. Porządku pilnowało około 10 policyjnych radiowozów.

Pawłowo. W czwartek przed schroniskiem dla zwierząt odbył się protest / Kamil Puternicki

Zarzuty społeczności pod adresem schroniska

Według uczestników akcji psy mieszkają w niedocieplonych budach, mają do dyspozycji niewystarczającą ilość słomy, a woda w miskach regularnie zamarza. Ponadto protestujący zwracali uwagę na ograniczenia, jakie mają być nakładane na wolontariuszy przez kierownictwo schroniska. Osoby pomagające na miejscu nie mogą robić zdjęć czworonogom ani upubliczniać informacji o schronisku - informuje dziennikarz RMF MAXX.

W schronisku w Pawłowie prowadzonym przez miejską spółkę PUK (to spółka miasta Ciechanów) przebywa 228 psów. Wolontariusze i osoby odwiedzające placówkę od miesięcy zgłaszają zastrzeżenia dotyczące nie tylko warunków bytowych zwierząt, ale także trudnej współpracy z kierownictwem. W internecie pojawia się wiele krytycznych komentarzy dotyczących zarówno opieki nad zwierzętami, jak i polityki informacyjnej schroniska.