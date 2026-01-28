Poseł Tomasz Rzymkowski oficjalnie zasilił szeregi koła poselskiego Demokracja Bezpośrednia. Polityk nie wyklucza jednak, że w przyszłości może dołączyć do Konfederacji. Niedawno z koła został usunięty poseł Marek Jakubiak, który był kandydatem na prezydenta w ubiegłorocznych wyborach.
- Tomasz Rzymkowski dołączył do koła Demokracja Bezpośrednia.
- Wcześniej z koła wykluczono Marka Jakubiaka, byłego kandydata na prezydenta.
- Rzymkowski nie wyklucza dołączenia do Konfederacji w przyszłości.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Koło poselskie Demokracja Bezpośrednia, wcześniej znane jako Wolni Republikanie, przechodzi w ostatnim czasie istotne zmiany personalne. Do niedawna jego szeregi tworzyli Jarosław Sachajko (przewodniczący), Paweł Kukiz, Jan Krzysztof Ardanowski oraz Marek Jakubiak, który był kandydatem tej formacji w wyborach prezydenckich w 2025 roku.
Jakubiak został jednak wykluczony z koła i figuruje obecnie jako poseł niezrzeszony. Decyzja o wykluczeniu, jak przyznał Jakubiak, była zaskakująca, choć przewodniczący Sachajko zapewnia, że była to wspólna wola członków koła.
W miejsce Marka Jakubiaka do koła Demokracja Bezpośrednia dołączył Tomasz Rzymkowski, dotychczas poseł niezrzeszony. Jak sam przyznaje, został zaproszony przez członków koła, z którymi łączy go wieloletnia współpraca i przyjaźń.
Rzymkowski ma bogate doświadczenie polityczne - w 2015 roku został wybrany do Sejmu z list Kukiz’15, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego klubu. W kolejnych latach związał się z Prawem i Sprawiedliwością, z którego listy uzyskał mandat poselski w 2019 roku. W tej kadencji objął mandat po Marcinie Przydaczu, który przeszedł do kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego.
Nowy poseł Demokracji Bezpośredniej podkreśla, że nie zamierza kurczowo trzymać się jednego ugrupowania do końca kadencji. Jestem otwarty na współpracę ze wszystkimi bytami na polskiej prawicy - zaznacza Rzymkowski. Jego zdaniem, na prawicy nie powinno być wrogów, a rozmowy i współpraca między klubami parlamentarnymi są niezbędne.
Rzymkowski nie wyklucza także, że w przyszłości może dołączyć do Konfederacji. Jak sam mówi, wszystko zależy od otrzymanych propozycji i rozwoju sytuacji politycznej.
W ostatnich miesiącach Tomasz Rzymkowski rozpoczął ścisłą współpracę z politykami Konfederacji w ramach Projektu27 - inicjatywy Nowej Nadziei oraz jej lidera Sławomira Mentzena. Projekt ten ma na celu przygotowanie programu wyborczego Konfederacji na wybory parlamentarne w 2027 roku. Rzymkowski został liderem kategorii "Sprawiedliwość", odpowiadając za przygotowanie propozycji reform w wymiarze sprawiedliwości.
Polityk podkreśla, że współpraca w ramach Projektu27 układa się bardzo dobrze, a wymiana pomysłów i rozwiązań jest niezwykle inspirująca. Dobrze mi się współpracuje; w ogóle świetny pomysł na taki, można powiedzieć, tygiel pomysłów, rozwiązań. (...) Naprawdę niektóre rozwiązania są bardzo ciekawe - ocenia Rzymkowski.