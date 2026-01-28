Poseł Tomasz Rzymkowski oficjalnie zasilił szeregi koła poselskiego Demokracja Bezpośrednia. Polityk nie wyklucza jednak, że w przyszłości może dołączyć do Konfederacji. Niedawno z koła został usunięty poseł Marek Jakubiak, który był kandydatem na prezydenta w ubiegłorocznych wyborach.

/ Marian Zubrzycki / PAP

Tomasz Rzymkowski dołączył do koła Demokracja Bezpośrednia.

Wcześniej z koła wykluczono Marka Jakubiaka, byłego kandydata na prezydenta.

Rzymkowski nie wyklucza dołączenia do Konfederacji w przyszłości.

Koło poselskie Demokracja Bezpośrednia, wcześniej znane jako Wolni Republikanie, przechodzi w ostatnim czasie istotne zmiany personalne. Do niedawna jego szeregi tworzyli Jarosław Sachajko (przewodniczący), Paweł Kukiz, Jan Krzysztof Ardanowski oraz Marek Jakubiak, który był kandydatem tej formacji w wyborach prezydenckich w 2025 roku.

Jakubiak został jednak wykluczony z koła i figuruje obecnie jako poseł niezrzeszony. Decyzja o wykluczeniu, jak przyznał Jakubiak, była zaskakująca, choć przewodniczący Sachajko zapewnia, że była to wspólna wola członków koła.

Tomasz Rzymkowski - nowy członek koła

W miejsce Marka Jakubiaka do koła Demokracja Bezpośrednia dołączył Tomasz Rzymkowski, dotychczas poseł niezrzeszony. Jak sam przyznaje, został zaproszony przez członków koła, z którymi łączy go wieloletnia współpraca i przyjaźń.

Rzymkowski ma bogate doświadczenie polityczne - w 2015 roku został wybrany do Sejmu z list Kukiz’15, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego klubu. W kolejnych latach związał się z Prawem i Sprawiedliwością, z którego listy uzyskał mandat poselski w 2019 roku. W tej kadencji objął mandat po Marcinie Przydaczu, który przeszedł do kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego.

Otwartość na współpracę i przyszłość w Konfederacji?

Nowy poseł Demokracji Bezpośredniej podkreśla, że nie zamierza kurczowo trzymać się jednego ugrupowania do końca kadencji. Jestem otwarty na współpracę ze wszystkimi bytami na polskiej prawicy - zaznacza Rzymkowski. Jego zdaniem, na prawicy nie powinno być wrogów, a rozmowy i współpraca między klubami parlamentarnymi są niezbędne.

Rzymkowski nie wyklucza także, że w przyszłości może dołączyć do Konfederacji. Jak sam mówi, wszystko zależy od otrzymanych propozycji i rozwoju sytuacji politycznej.

Współpraca z Konfederacją w ramach Projektu27

W ostatnich miesiącach Tomasz Rzymkowski rozpoczął ścisłą współpracę z politykami Konfederacji w ramach Projektu27 - inicjatywy Nowej Nadziei oraz jej lidera Sławomira Mentzena. Projekt ten ma na celu przygotowanie programu wyborczego Konfederacji na wybory parlamentarne w 2027 roku. Rzymkowski został liderem kategorii "Sprawiedliwość", odpowiadając za przygotowanie propozycji reform w wymiarze sprawiedliwości.

Polityk podkreśla, że współpraca w ramach Projektu27 układa się bardzo dobrze, a wymiana pomysłów i rozwiązań jest niezwykle inspirująca. Dobrze mi się współpracuje; w ogóle świetny pomysł na taki, można powiedzieć, tygiel pomysłów, rozwiązań. (...) Naprawdę niektóre rozwiązania są bardzo ciekawe - ocenia Rzymkowski.