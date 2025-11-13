Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące wybranych produktów marki Knorr. Powodem jest wykrycie potencjalnego zanieczyszczenia fragmentami metalu i gumy, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia konsumentów. W związku z tym rozpoczęto natychmiastowe wycofywanie wskazanych partii produktów ze sklepów na terenie całego kraju.

Ostrzeżenie GIS przed niektórymi produktami Knorr (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Które produkty zostały objęte wycofaniem?

Ostrzeżenie dotyczy szerokiej gamy popularnych produktów marki Knorr, które codziennie trafiają na polskie stoły. Zanieczyszczenie wykryto w następujących artykułach:

Zupa borowikowa (numery partii: 528008C93, 528108C93)

Zupa biały barszcz (numer partii: 528314C93, data przydatności: 31.01.2027)

Zapiefix szynka (numery partii: 527902C93, 528002C93, data przydatności: 31.01.2027)

Zapiefix (numer partii: 527922C93, data przydatności: 30.04.2027)

Fix 4 sery spaghetti (numery partii: 527822C93, 527922C93, data przydatności: 30.04.2027)

Fix chrupiący kurczak czosnek (numer partii: 527902C93, data przydatności: 30.04.2027)

Żelatyna 6 x 800g (numer partii: 528320C93, data przydatności: 31.10.2028)

Zupa krem z kurek 6 x 1kg (numer partii: 528220C93, data przydatności: 31.01.2027)

Zupa żurek 6 x 1,4kg (numer partii: 528016C93, data przydatności: 03.10.2026)

Delikat przyprawa uniwersalna 1 x 3kg (numer partii: 528117C93, data przydatności: 30.04.2027)

Wszystkie powyższe produkty mogą zawierać niebezpieczne dla zdrowia fragmenty metalu lub gumy. Konsumenci, którzy zakupili produkty z wymienionych partii, powinni natychmiast zaprzestać ich spożywania.

Informacje o potencjalnym zagrożeniu pojawiły się za pośrednictwem systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszy (RASFF). O sprawie został również poinformowany polski dystrybutor produktów Knorr - firma Unilever Polska Sp. z o.o. Po potwierdzeniu ryzyka natychmiast rozpoczęto działania mające na celu wycofanie niebezpiecznych partii ze sprzedaży.

Co zrobić, jeśli masz w domu wycofany produkt?

Każdy konsument, który posiada w domu produkty Knorr z wymienionych partii, może zwrócić je do sklepu, w którym zostały zakupione. Sprzedawcy mają obowiązek przyjąć zwrot i wypłacić pełną kwotę za zakupiony towar. Proces zwrotu jest prosty i nie wymaga przedstawiania paragonu - wystarczy okazać opakowanie produktu z odpowiednim numerem partii.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości konsumenci mogą skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Unilever, gdzie uzyskają szczegółowe informacje dotyczące zwrotu produktów oraz bezpieczeństwa żywności.

Spożycie produktów zanieczyszczonych fragmentami metalu lub gumy może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, takich jak uszkodzenia przewodu pokarmowego, zadławienie czy reakcje alergiczne. Główny Inspektorat Sanitarny apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i dokładne sprawdzenie posiadanych produktów spożywczych.