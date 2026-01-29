Prokuratura Okręgowa w Krakowie poinformowała o prowadzonym śledztwie przeciwko byłemu żołnierzowi Sił Zbrojnych RP, który jest podejrzany o współpracę z rosyjskim wywiadem oraz prowadzenie działań dezinformacyjnych. Mężczyzna, według ustaleń śledczych, przebywa obecnie na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Zdjęcie ilustracyjne

Jak wynika z czwartkowego komunikatu Prokuratury Okręgowej w Krakowie, podejrzanemu zarzuca się udział w działalności obcego wywiadu - w tym przypadku Federacji Rosyjskiej. Mężczyzna miał działać na rzecz rosyjskich służb, prowadząc dezinformację za pośrednictwem TikToka, korzystając z profilu "PolaknaDonbasie".

Według śledczych, mężczyzna rozpowszechniał on nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje, których celem było wywołanie "poważnych zakłóceń w ustroju Rzeczpospolitej Polskiej". Ponadto śledczy zarzucają byłemu żołnierzowi Wojska Polskiego podjęcie służby w obcej armii.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, na wniosek prokuratury, zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt. Ze względu na fakt, że mężczyzna ukrywa się poza granicami kraju (prawdopodobnie na terytorium Rosji), wydano za nim list gończy.

Dezinformuje w służbie Kremla

Mężczyzna na swoim tiktokowym profilu "PolaknaDonbasie" opowiada m.in. o dołączeniu do rosyjskiej armii. W swoich wypowiedziach wzywa do zaprzestania pomocy Ukrainie, nawołuje do zmiany polityki polskich i europejskich władz na prorosyjską, a także zachęca do walki zarówno z imigrantami, jak i "niemieckimi namiestnikami, którzy rządzą w Polsce".

"Polak na Donbasie" - screen z jednego z nagrań opublikowanych na TikToku

Pierwsze wideo Polak walczący w szeregach rosyjskiego wojska opublikował 14 kwietnia 2025 r. i od tego czasu regularnie dodaje materiały, które zbierają coraz większe zasięgi. Choć szczegóły jego służby w armii Władimira Putina nie są jasne, w ubiegłym roku twierdził, że służy na froncie zaporosko-donbaskim.