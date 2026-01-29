Orkan Kristin, który uderzył w Portugalię, spowodował śmierć co najmniej sześciu osób i ranił blisko 200. Rząd ogłosił stan klęski żywiołowej, a setki tysięcy mieszkańców wciąż pozostają bez prądu. Premier oraz ministrowie odwołali zagraniczne wizyty, by skupić się na walce ze skutkami katastrofy.

/ THOMAS CABRAL/AFP / East News

Orkan Kristin spowodował śmierć co najmniej sześciu osób i ranił blisko 200.

Rząd Portugalii ogłosił stan klęski żywiołowej.

Ponad milion gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu, 450 tys. wciąż nie ma energii.

Portugalia zmaga się ze skutkami orkanu Kristin, który uderzył w kraj w środę nad ranem. Prędkość wiatru dochodziła nawet do 178 km/h. Żywioł zrywał dachy z domów, łamał drzewa oraz powalał słupy energetyczne, powodując poważne zniszczenia w wielu regionach.

Skutki orkanu Kristin

W wyniku orkanu życie straciło co najmniej sześć osób, a blisko 200 zostało rannych. Sytuacja na drogach jest bardzo trudna - setki tras są nieprzejezdne, a transport kolejowy został poważnie zakłócony. Na północy i wschodzie kraju zablokowane są trzy główne linie kolejowe.

/ JEROME PIN/AFP

Ponad milion gospodarstw domowych zostało pozbawionych energii elektrycznej. Choć służby pracują nad przywróceniem dostaw, w czwartek po południu bez prądu pozostaje wciąż 450 tys. domostw. Problemy z transportem utrudniają dostawy towarów, a władze miasta Leiria potwierdziły już niedobory żywności.

Rząd reaguje na kryzys

W związku z katastrofą rząd ogłosił stan klęski żywiołowej. Premier Luis Montenegro oraz minister obrony Nuno Melo odwołali zaplanowane wizyty zagraniczne, by osobiście nadzorować działania ratunkowe. Premier zapowiedział wizytę w najbardziej poszkodowanych regionach, w tym w dystryktach Leiria i Coimbra.

/ JEROME PIN/AFP

Służby ratunkowe i energetyczne nieustannie pracują nad usuwaniem skutków żywiołu. Priorytetem jest przywrócenie dostaw prądu oraz udrożnienie dróg i linii kolejowych. Władze apelują do mieszkańców o ostrożność i stosowanie się do zaleceń służb.