Niepokojące informacje w sprawie prezesa PiS. Jarosław Kaczyński trafił do warszawskiego szpitala "w związku z sezonową infekcją dróg oddechowych" - ustalił reporter RMF FM.
- Jarosław Kaczyński, prezes PiS, trafił do warszawskiego szpitala z powodu infekcji dróg oddechowych.
- Lider PiS ma przejść szczegółowe badania i pozostanie pod obserwacją lekarzy przez kilka dni.
Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, z powodu infekcji trafił do szpitala w stolicy.
Prezes PiS ma przejść badania i zostać na obserwacji przez kilka dni.
Pobyt Kaczyńskiego w szpitalu może potrwać co najmniej tydzień - poinformowało jako pierwsze Radio Wnet.
Stan prezesa PiS nie zagraża jego życiu, przechodzi badania w warszawskim szpitalu - powiedział "Faktowi" rzecznik PiS Rafał Bochenek.
