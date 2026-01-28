Niepokojące informacje w sprawie prezesa PiS. Jarosław Kaczyński trafił do warszawskiego szpitala "w związku z sezonową infekcją dróg oddechowych" - ustalił reporter RMF FM.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński / Marcin Obara / PAP

Jarosław Kaczyński, prezes PiS, trafił do warszawskiego szpitala z powodu infekcji dróg oddechowych.

Lider PiS ma przejść szczegółowe badania i pozostanie pod obserwacją lekarzy przez kilka dni.

Pobyt Kaczyńskiego w szpitalu może potrwać co najmniej tydzień - poinformowało jako pierwsze Radio Wnet.

Stan prezesa PiS nie zagraża jego życiu, przechodzi badania w warszawskim szpitalu - powiedział "Faktowi" rzecznik PiS Rafał Bochenek.