Ponad 89 proc. dzieci w Polsce otrzymuje obowiązkowe szczepienia - wynika z najnowszych danych Głównego Inspektora Sanitarnego. Analiza kart szczepień pokazuje, że tylko niewielka część rodziców odmawia szczepień swoich dzieci - choć jest to w każdym roczniku około 5-10 proc. - a wskaźniki wyszczepialności mogą być jeszcze wyższe po zakończeniu weryfikacji wszystkich danych.

Obowiązkowe szczepienia dzieci realizowane są na poziomie 89-95 proc.

5-10 proc. dzieci w każdym roczniku nie jest szczepionych - część z przyczyn medycznych, część z powodu braku zgody rodziców.

Według najnowszych danych Głównego Inspektora Sanitarnego poziom realizacji obowiązkowych szczepień wśród dzieci w Polsce utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. W pierwszych pięciu latach życia niemal 90-95 proc. dzieci otrzymuje wymagane szczepienia.

Kto nie szczepi dzieci?

Z analizy kart szczepień wynika, że w każdym roczniku około 5-10 proc. dzieci nie jest szczepionych. Część z nich nie otrzymuje szczepień z powodów medycznych, natomiast około 4-5 proc. to dzieci, których rodzice nie wyrazili zgody na szczepienie.

Eksperci podkreślają, że nie ma tendencji wzrostowej w liczbie nieszczepionych dzieci.

Od kwietnia do końca lipca 2025 roku pracownicy 318 stacji powiatowych i 16 stacji wojewódzkich, przy wsparciu punktów szczepień, przejrzeli ponad 7,3 miliona kart szczepień. Wyniki są wstępne, ponieważ około 500 tysięcy kart wciąż jest w trakcie weryfikacji. Ostateczne wskaźniki wyszczepialności mogą więc okazać się jeszcze wyższe.