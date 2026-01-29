21 lutego w Warszawie odbędzie się kongres, podczas którego Nowa Nadzieja ma połączyć się z partią Imperium Kontratakuje. Celem jest zachowanie nazwy ugrupowania Sławomira Mentzena w obliczu groźby wykreślenia Nowej Nadziei z rejestru partii politycznych.

Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił wykreślić Nową Nadzieję z ewidencji partii politycznych po wniosku Państwowej Komisji Wyborczej. Powodem było niezłożenie w terminie sprawozdania finansowego za 2024 rok. Partia odwołała się od tej decyzji, jednak ostateczne rozstrzygnięcie jeszcze nie zapadło.

W odpowiedzi na możliwe wykreślenie, działacze Nowej Nadziei zainicjowali powstanie partii Imperium Kontratakuje. Jak poinformował prezes tej partii, Wojciech Machulski, który jest jednocześnie rzecznikiem Konfederacji i działaczem Nowej Nadziei, nowa formacja ma zabezpieczyć możliwość dalszego funkcjonowania pod dotychczasową nazwą.

Po to zarejestrowaliśmy partię Imperium Kontratakuje, żeby zabezpieczyć się na wypadek niekorzystnej decyzji sądu - tłumaczył Machulski.

Nadzieja umiera ostatnia, ale jest ratunek

Kongres, na którym ma dojść do połączenia obu ugrupowań, zaplanowano na 21 lutego w Warszawie. Szczegóły formalne pozostają w gestii prawników, jednak plan zakłada, że działacze Nowej Nadziei przejdą do Imperium Kontratakuje, która następnie wystąpi o zmianę nazwy na Nowa Nadzieja. Zmiany te muszą zostać zatwierdzone przez sąd. Jeśli jednak odwołanie od decyzji o wykreśleniu Nowej Nadziei zostanie uwzględnione, partia będzie mogła dalej funkcjonować, a Imperium Kontratakuje nie będzie prowadzić działalności.

Według przedstawicieli Nowej Nadziei, sprawozdanie finansowe zostało złożone w terminie, a problemem jest interpretacja przepisów przez PKW.

Ostateczny los ugrupowania Sławomira Mentzena zależy od decyzji sądu. Do czasu rozstrzygnięcia, partia przygotowuje się na różne scenariusze, by zachować swoją nazwę i kontynuować działalność polityczną.



