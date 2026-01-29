PKP Intercity przywraca tego lata popularne połączenie z Warszawy do Chorwacji. To nie wszystko. Przewoźnik właśnie ogłosił, że dodatkowo zwiększa liczbę kursów. Pociągiem na wakacje nad Adriatykiem będziemy mogli pojechać już nie tylko do Rijeki. W ofercie PKP Intercity pojawią się też nowe kierunki.

PKP Intercity uruchamia więcej pociągów do Chorwacji – sprawdź, dokąd jeszcze pojedziesz / Shutterstock

Express nad Adriatyk powraca. Polacy znowu pojadą do Chorwacji pociągiem

PKP Intercity zdecydowało się nie tylko przywrócić, ale i rozbudować ofertę podróży z Polski do Chorwacji.

Międzynarodowy pociąg Adriatic Express, który w wakacje 2025 roku przewiózł aż 9,3 tysiąca pasażerów, w tym sezonie będzie kursował aż 6 razy w tygodniu. To znaczący wzrost - wcześniej pociąg jeździł na tej trasie tylko cztery razy w tygodniu.

Nowe trasy i przesiadki - Chorwacja, Słowenia, Włochy

Prezes PKP Intercity, Janusz Malinowski, zapowiada, że w tym roku podróżni będą mogli dotrzeć nie tylko do chorwackiej Rijeki, ale również do słoweńskiego Kopru.

Co więcej, w ramach jednego biletu pasażerowie będą mogli przesiąść się w Koprze do autobusu, który dowiezie ich do włoskiego Triestu. To idealna propozycja dla tych, którzy chcą w trakcie jednej podróży zobaczyć więcej niż jeden kraj.

Szybciej i wygodniej - krótszy czas przejazdu

Wakacyjny pociąg do Chorwacji zyskał ogromną popularność, ale nie obyło się bez narzekań na czas przejazdu, który do tej pory przekraczał 19 godzin. Minister infrastruktury, Dariusz Klimczak, zapowiada, że już w 2026 roku podróż skróci się o trzy godziny.

To efekt zakończenia prac remontowych na trasie i optymalizacji rozkładu jazdy. Dla wielu osób oznacza to jeszcze atrakcyjniejszą alternatywę dla podróży samochodem czy samolotem.