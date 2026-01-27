W styczniu ubiegłego roku rząd wprowadził nowe święto państwowe - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Święto obchodzone jest 14 lutego, jednak w tym roku dzień ten wypada w sobotę, dlatego pojawiły się pytania o dzień wolny od pracy. Czy piątek 13 lutego będzie dniem wolnym?

/ Shutterstock

14 lutego obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej.

Czy piątek 13 lutego 2026 roku będzie dniem wolnym od pracy?

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W 2025 roku do kalendarza świąt państwowych w Polsce dołączył Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej, obchodzony 14 lutego. Ustanowienie tego święta to wyraz uznania dla największej podziemnej organizacji z czasów II wojny światowej, która odegrała kluczową rolę w walce o niepodległość kraju. Armia Krajowa, powołana w 1942 roku, liczyła w szczytowym momencie ponad 350 tysięcy żołnierzy.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej

Wielu pracowników zastanawia się, czy w związku z nowym świętem i jego przypadającą na sobotę datą, piątek 13 lutego 2026 roku będzie wolny od pracy. Jak przypomina serwis dziennik.pl, w przypadku tego święta nie przysługuje dzień wolny do odebrania. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej nie został wpisany do katalogu dni ustawowo wolnych od pracy. Oznacza to, że mimo państwowego charakteru święta, nie przysługuje za nie dzień wolny, nawet jeśli wypada w sobotę.

Kiedy przysługuje dzień wolny za święto w sobotę?

Zgodnie z przepisami, dodatkowy dzień wolny należy się tylko wtedy, gdy święto ustawowo wolne od pracy przypada w sobotę. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek wyznaczyć inny dzień wolny w danym okresie rozliczeniowym. W 2026 roku taka sytuacja dotyczy dwóch świąt:

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

26 grudnia - Drugi dzień Bożego Narodzenia

Za te dni pracownicy otrzymają dodatkowe wolne, wyznaczone przez pracodawcę.

Pełna lista dni ustawowo wolnych od pracy w 2026 roku

W 2026 roku dniami ustawowo wolnymi od pracy będą: