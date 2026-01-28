Do tragicznego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej numer 193 w miejscowości Studźce w Wielkopolsce. W wyniku czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką zginęła 43-letnia kobieta i jej 4-letnia córka. Półtoraroczne dziecko, które także podróżowało z nią autem, trafiło do szpitala.

W środę po godz.8.00 rano, na drodze wojewódzkiej numer 193 w miejscowości Studźce w Wiekopolsce doszło do tragicznego wypadku.

Jak informują służby, samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężarówką. Siła uderzenia była ogromna.

Na miejscu zginęła 43-letnia kobieta kierująca autem osobowym.

W pojeździe znajdowało się również dwoje dzieci - półtoraroczne i czteroletnie. Oboje trafili do szpitala. Niestety - jak informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat - 4-letnia dziewczynka również zmarła.

Jak przekazał młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji, wypadek miał miejsce na pasie, którym jechała ciężarówka.

Droga wojewódzka numer 193 na odcinku między Chodzieżą a Margoninem jest zablokowana. Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz policja, która wyjaśnia okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Śledczy mają wyjaśniać czy warunki atmosferyczne miały wpływ na to zdarzenie i w jakich dokładnie okolicznościach kobieta wjechała pod ciężarówkę

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach oraz o wybieranie alternatywnych tras w związku z utrudnieniami.




