Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące potencjalnej obecności cereulidyny, substancji wytwarzanej przez mikroorganizm Bacillus cereus w mleku dla dzieci. Chodzi o BEBILION PROfutura DUO BIOTIK 1, 800 g.

Ostrzeżenie dotyczy produktu do żywienia niemowląt BEBILON PROfutura DUO BIOTIK 1, 800 g

Dlaczego wycofano produkt i na co zwrócić uwagę? Przeczytaj, aby się dowiedzieć.

GIS przekazał, że został poinformowany przez firmę Nutricia Polska Sp. z o.o. oraz system RASFF o potrzebie wycofania jednej partii produktu do żywienia niemowląt BEBILON PROfutura DUO BIOTIK 1, 800 g, z uwagi na potencjalną obecność cereulidyny, substancji wytwarzanej przez mikroorganizm Bacillus cereus. Wycofanie dotyczy produktów BEBILON PROfutura DUO BIOTIK 1, 800 g z numerem partii 111540592.

Co należy zrobić jeśli masz ten produkt?

"Nie należy spożywać produktów ze wskazanej w komunikacie partii. W przypadku wystąpienia dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego dziecka, wynikającej z konsumpcji tej partii produktu, zalecamy konsultację z lekarzem pediatrą" - przekazała firma Nutricia Polska w komunikacie.

GIS zaznaczył, że firma NUTRICIA Polska sp. z o.o. dokonała natychmiastowej blokady tej partii produktu w kanałach dystrybucji. Informacje o tej sprawie podano też pośrednictwem swoich stron internetowych: www.nutricia.pl i www.bebiprogram.pl.

GIS podkreślił, że żadne inne produkty wprowadzane do obrotu przez firmę NUTRICIA Polska sp. z o.o. nie są objęte tym wycofaniem, a organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania produktu.