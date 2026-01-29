Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie podał najnowsze dane o bezrobociu w regionie. „Jesteśmy w grupie województw o najwyższej stopie bezrobocia w stosunku do średniej krajowej wynoszącej 5,7 proc” – przekazał Tomasz Pitucha, szef tej instytucji. W najgorszej sytuacji są młode osoby szukające zatrudnienia.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Tomasz Pitucha na czwartkowej sesji sejmiku przedstawił informacje o sytuacji na rynku pracy na Lubelszczyźnie. Jak poinformował, pod koniec 2025 r. stopa bezrobocia w regionie wynosiła 8,1 proc., co oznacza, że bez pracy pozostawało 61,4 tys. osób. To o 5,6 tys. osób więcej niż rok wcześniej.

Pogorszyła się sytuacja w większości powiatów Lubelszczyzny, szczególnie na wschodzie regionu. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiecie włodawskim (17,8 proc.) i hrubieszowskim (16,3 proc).

Województwo lubelskie ma najwyższy w Polsce odsetek osób bezrobotnych do 30. roku życia. W listopadzie ub. r. wynosił on 28,4 proc.



Pracodawcy zgłosili w ubiegłym roku do urzędów w regionie blisko 31 tys. ofert pracy. To o 15 tys. mniej niż rok wcześniej.

Nastąpiło znaczne tąpnięcie w ofertach pracy, które są zgłaszane do służb zatrudnienia. Ich liczba spadła o około 30 proc. - zaznaczył Pitucha. Wskaźnik deklarowanych zwolnień grupowych osiągnął poziom z 2020 r., czyli z czasów ciężkiego covidu, kiedy większość instytucji, firm i zakładów pracy była właściwie zamknięta - wyjaśnił dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.



