Trwa sądowa batalia o prawa autorskie do kultowej piosenki "Biały miś". Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku rozpoczął się proces odwoławczy, który ma rozstrzygnąć, kto jest prawdziwym autorem słów i muzyki tego utworu. Spór ciągnie się już od ponad dekady.

Spór o autorstwo "Białego misia" toczy się od 2015 roku.

O prawa do utworu walczą Janusz Kreft i Jan Tarka oraz Mirosław Górski.

Sąd Okręgowy w Gdańsku w 2022 roku przyznał prawa autorskie Kreftowi i Tarce.

Mirosław Górski złożył apelację, wskazując na niejasności w wyroku.

Batalia o prawa autorskie do piosenki "Biały miś" trwa już od 2015 roku. O uznanie swojego autorstwa walczą Janusz Kreft i Jan Tarka, którzy twierdzą, że utwór powstał w latach 60., oraz Mirosław Górski, według którego piosenka została napisana przez niego w latach 70.

Sąd analizuje niuanse prawne

Podczas ostatniego posiedzenia w XVII Wydziale Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego w Gdańsku, pełnomocnicy stron przedstawili swoje stanowiska. Sąd szczegółowo badał kwestie dotyczące zakresu żądania pozwu oraz właściwego udziału wszystkich stron w procesie. Przesłuchano świadków, strony, a także przeanalizowano dokumenty, nagrania i opinie biegłych z zakresu grafologii, fonoskopii i muzykologii.

W listopadzie 2022 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku orzekł, że prawa autorskie do "Białego misia" przysługują Januszowi Kreftowi i Janowi Tarce. Mirosław Górski złożył jednak apelację, a Sąd Apelacyjny w Warszawie zdecydował o konieczności ponownego rozpoznania sprawy, wskazując na potrzebę doprecyzowania, czy spór dotyczy utworu muzycznego czy słowno-muzycznego oraz jakiego rodzaju praw autorskich - autorskich praw osobistych, czy majątkowych.

Kluczowy dowód: grająca pocztówka

Jednym z najważniejszych dowodów w sprawie jest grająca pocztówka z pierwszym nagraniem "Białego misia". Ten unikatowy egzemplarz znajduje się w posiadaniu Janusza Krefta i został złożony do akt sprawy.

Kolejne posiedzenie sądu w tej sprawie zaplanowano na 2 czerwca 2026 roku. Wówczas być może zapadną kluczowe decyzje dotyczące praw autorskich do jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich przebojów.