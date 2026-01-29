Sąd w Kwidzynie (Pomorskie), na wniosek prokuratora, zastosował tymczasowy areszt wobec 43-letniej pedagożki z jednego z przedszkoli w Kwidzynie. Kobieta z nożem w ręku weszła do sali, w której bawiły się dzieci.

Kwidzyn. Areszt dla nauczycielki, która wtargnęła z nożem do przedszkola / Pawel Wodzynski / East News

Do jednego z przedszkoli w Kwidzynie wtargnęła kobieta z nożem w ręku, która groziła zabiciem dziecka. Napastniczka została obezwładniona przez nauczycielki. Okazało się, że jest... pracowniczką tej placówki, a tego dnia przebywała na zwolnieniu lekarskim.

Jak poinformowała st. asp. Anna Filar, oficer prasowa kwidzyńskiej policji, do zdarzenia doszło 22 stycznia br.

Zostaliśmy poinformowani o awanturującej się kobiecie przebywającej na terenie przedszkola w Kwidzynie. Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol policji. Kobieta została przewieziona karetką, w asyście policji, do szpitala - podała.

Kwidzyn. Areszt dla nauczycielki, która wtargnęła z nożem do przedszkola

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Kwidzynie prok. Anna Grobelna poinformowała, że prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa co najmniej jednego dziecka. Śledztwo jest wciąż w początkowej fazie. Według jej informacji, 43-latka leczyła się wcześniej psychiatrycznie.

Prok. Grobelna dodała, że w czwartek do Sądu Rejonowego w Kwidzynie został skierowany wniosek o areszt 43-letniej nauczycielki, która w przedszkolu pełniła funkcję pedagoga.

Po godz. 14 poinformowała, że sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec kobiety areszt tymczasowy na trzy miesiące.

Kobieta, przebywając na zwolnieniu lekarskim, weszła z nożem w ręku do sali, w której przebywało około dziesięcioro dzieci. Została obezwładniona przez nauczycielki, a następnie przewieziona przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala psychiatrycznego. Nikomu w placówce nic się nie stało.