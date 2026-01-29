Czy Polska powinna przystąpić do Rady Pokoju Donalda Trumpa? Czym były prezydent zajmie się w amerykańskim thnik-tanku Heritage Foundation? Jak wybrnąć ze sporu wokół nominacji ambasadorskich? M.in. o to Magda Sakowska zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Andrzeja Dudę, byłego prezydenta RP. Zapraszamy!

Andrzej Duda, były prezydent RP / Jakub Rutka / RMF24

Rada Pokoju została powołana przez Donalda Trumpa, a wśród sygnatariuszy znaleźli się przedstawiciele 20 państw, jednak bez udziału Polski. Rząd Polski oraz prezydent zgodnie ocenili, że przystąpienie do Rady bez zgody parlamentu nie jest możliwe. Czy Polska powinna przystąpić do Rady Pokoju Donalda Trumpa? - zapytamy Andrzeja Dudę.

Z byłym prezydentem porozmawiamy także o konflikcie między Karolem Nawrockim a rządem ws. nominacji ambasadorskich.

W rozmowie nie zabraknie kwestii nowej pracy byłego prezydenta. Amerykański think tank Heritage Foundation poinformował na swojej stronie internetowej, że były prezydent Polski Andrzej Duda dołączył do tej organizacji jako "visiting fellow". Czym Andrzej Duda zajmie się w amerykańskim think tanku?

Zapytamy również o strategię szefa NATO Marka Ruttego wobec Donalda Trumpa oraz granice politycznych pochlebstw. W rozmowie nie zabraknie pytań o broń jądrową, amerykańską obecność wojskową w Polsce i pomysły wzmocnienia wschodniej flanki NATO.

Popołudniowa rozmowa w RMF FM

