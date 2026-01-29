Najbardziej znani projektanci mody założyli różowe okulary - tak wielu paryskich obserwatorów komentuje kończące się dziś we francuskiej stolicy pokazy „haute couture”, czyli ręcznego krawiectwa najwyższej klasy. Chodzi o ubrania na najbliższą wiosnę i lato, ale eleganckie panie mogą już dzisiaj zacząć się inspirować najnowszymi trendami światowej mody.

Na paryskich wybiegach - w czasie pokazów najbardziej renomowanych domów mody - tradycyjnie już królowały czerń i biel, ale hitem były również np. kreacje jasnoróżowe, liliowe i fioletowe. Sławny dom mody Chanel zorganizował wręcz cały pokaz swojej najnowszej kolekcji w bajkowej scenografii, w której dominowały różne odcienie koloru różowego i czerwonego.

Tej wiosny modny ma być również m.in. ciemny pomarańcz oraz różne odcienie zieleni, w tym np. seledynowe dodatki.

Dużym wzięciem będzie się nadal cieszył styl "oversized", czyli ubrania, które sprawiają wrażenie, że są za duże, np. szerokie i krótkie żakiety oraz bardzo szerokie płaszcze. Na topie będą też błyszczące i półprzezroczyste materiały oraz wzory i dodatki, które zainspirowane są kwiatami.

Haute couture – królestwo luksusu, precyzji i tradycji w świecie mody

Na zdjęciu modelka podczas pokazu kreacji Juany Martin / Jana Call me J / PAP/Abaca

Haute couture to dwa słowa, które dla wielu brzmią jak zaklęcie otwierające drzwi do najbardziej ekskluzywnego świata mody. Francuskie określenie dosłownie tłumaczone jest jako "wysokie krawiectwo" lub "wysoka moda".

Co wyróżnia haute couture spośród innych nurtów w modzie? Przede wszystkim ręczne wykonanie. Każda kreacja powstaje w pracowniach mistrzów krawiectwa, gdzie nad jedną suknią czy garniturem pracuje zespół doświadczonych rzemieślników. Proces tworzenia często zajmuje wiele tygodni, a nawet miesięcy. Szwy, aplikacje, zdobienia - wszystko powstaje z dbałością o najmniejszy szczegół. To właśnie ta precyzja sprawia, że haute couture kojarzy się z luksusem i niedoścignioną jakością.

Drugą niezwykle ważną cechą haute couture jest indywidualne dopasowanie. Ubrania powstają na zamówienie, zgodnie z wymiarami i oczekiwaniami klienta. Każdy projekt jest więc unikatowy, dostosowany do osobowości i sylwetki zamawiającego.

Z kolei pokazy haute couture to nie tylko ubrania, ale także spektakl. Pokazy odbywają się dwa razy do roku w Paryżu i są jednym z najważniejszych wydarzeń w świecie mody. To tutaj projektanci prezentują swoje najnowsze dzieła, często balansując na granicy mody i sztuki.