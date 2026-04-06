Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem w dwunastu województwach: od północnego zachodu po południowy wschód Polski. Najsilniej będzie wiało na Wybrzeżu. Porywy wiatru sięgną nawet do 95 km/h.
Jak informują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w północnej części województwa pomorskiego oraz w powiecie sławieńskim na Pomorzu Zachodnim w poniedziałek obowiązuje ostrzeżenie II stopnia przed silnym wiatrem. Na tym obszarze może wiać w porywach do 85 km/h, okresami do 95 km/h.
Według IMGW tych najwyższych wartości należy spodziewać się w godzinach okołopołudniowych i po południu. Średnia prędkość wiatru wyniesie 45-60 km/h.W mocy pozostają też wydane w niedzielę ostrzeżenia I stopnia dla pozostałej części województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego.