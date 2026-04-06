I​nstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem w dwunastu województwach: od północnego zachodu po południowy wschód Polski. Najsilniej będzie wiało na Wybrzeżu. Porywy wiatru sięgną nawet do 95 km/h.

Jak informują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w północnej części województwa pomorskiego oraz w powiecie sławieńskim na Pomorzu Zachodnim w poniedziałek obowiązuje ostrzeżenie II stopnia przed silnym wiatrem. Na tym obszarze może wiać w porywach do 85 km/h, okresami do 95 km/h.

IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Według IMGW tych najwyższych wartości należy spodziewać się w godzinach okołopołudniowych i po południu. Średnia prędkość wiatru wyniesie 45-60 km/h.W mocy pozostają też wydane w niedzielę ostrzeżenia I stopnia dla pozostałej części województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. 

Dotyczą one także całego województwa kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego, a także części województwa lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. 

Ostrzeżenia utrzymają się do wieczora

W tych regionach będzie wiało ze średnią prędkością 35-45 km/h, w porywach do 70-85 km/h. Alerty obowiązują do poniedziałku, do godz. 21. 

Ostrzeżenia I i II stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Straż pożarna interweniowała ponad 600 razy

Wietrzna aura i burze to powód licznych interwencji służby ratunkowych, jakie w ostatnich godzinach odnotowano w Polsce. Z ustaleń reportera RMF FM Michała Dobrołowicza wynika, że już ponad 600 razy interweniowali strażacy. 

Trudna sytuacja w stolicy

Najwięcej zgłoszeń odnotowano w województwie mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Przede wszystkim w okolicy Warszawy i Łodzi. W stolicy m.in. na ulicy Pożarowej silny wiatr powalił drzewo, które przewróciło się na plac zabaw. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Silny wiatr powalił też w nocy drzewo w rejonie ulic Płochocińskiej i Cieślewskich w Warszawie. Tam droga jest zablokowana, a autobusy jeżdżą objazdami. 

