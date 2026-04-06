Dotyczą one także całego województwa kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego, a także części województwa lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Ostrzeżenia utrzymają się do wieczora

W tych regionach będzie wiało ze średnią prędkością 35-45 km/h, w porywach do 70-85 km/h. Alerty obowiązują do poniedziałku, do godz. 21.

Ostrzeżenia I i II stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Straż pożarna interweniowała ponad 600 razy

Wietrzna aura i burze to powód licznych interwencji służby ratunkowych, jakie w ostatnich godzinach odnotowano w Polsce. Z ustaleń reportera RMF FM Michała Dobrołowicza wynika, że już ponad 600 razy interweniowali strażacy.

Trudna sytuacja w stolicy

Najwięcej zgłoszeń odnotowano w województwie mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Przede wszystkim w okolicy Warszawy i Łodzi. W stolicy m.in. na ulicy Pożarowej silny wiatr powalił drzewo, które przewróciło się na plac zabaw. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Silny wiatr powalił też w nocy drzewo w rejonie ulic Płochocińskiej i Cieślewskich w Warszawie. Tam droga jest zablokowana, a autobusy jeżdżą objazdami.