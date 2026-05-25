USA albo zawrą dobre porozumieniem z Iranem, albo potraktują ten kraj "w inny sposób" – powiedział w poniedziałek amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Urzędnik dodał, że jego kraj da swoim dyplomatom wszelkie szanse na sukces, zanim rozważy "alternatywy".

Rubio: USA rozważą „inne sposoby” wobec Iranu, jeśli nie dojdzie do porozumienia / JULIA DEMAREE NIKHINSON/AFP / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Wypowiedź Rubio z New Delhi cytuje Reuters.

Sekretarz stanu mówił, że na stole jest "całkiem solidny argument" na rzecz otwarcia cieśniny Ormuz, a także wejścia w bardzo realne, ograniczone czasowo negocjacje dotyczące kwestii nuklearnych. Mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć - powiedział.

Co o negocjacjach mówił prezydent Trump?

W sobotę prezydent USA Donald Trump poinformował, że porozumienie z Iranem jest w dużej mierze wynegocjowane, a obecnie omawiane są ostatnie szczegóły.

Według irańskiej agencji Tasnim pozostają "jeden lub dwa" sporne punkty. Iran domaga się całkowitego zniesienia amerykańskiej blokady portów w ciągu 30 dni, grożąc, że w przeciwnym razie sytuacja w cieśninie Ormuz nie ulegnie zmianie.

Jak podała telewizja CBS News, najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei zatwierdził ogólny zarys projektu porozumienia. Iran miałby zobowiązać się do pozbycia się wysoko wzbogaconego uranu w zamian za zniesienie blokady przez USA. Projekt musi jednak przejść przez irański system decyzyjny i uzyskać pełną akceptację władz.



Prezydent Trump zapowiedział, że amerykańska blokada irańskich portów będzie obowiązywać do momentu zawarcia i podpisania porozumienia z Teheranem.



"Nie zawieram złych umów" - wskazał polityk, odpowiadają na krytykę ze strony jastrzębi z partii republikańskiej. Jak pisze "The Guardian", nazywają oni opisywaną umowę jako katastrofę i pytają, dlaczego amerykański prezydent w ogóle zaczął konflikt.