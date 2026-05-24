Miliony ludzi po dwóch stronach linii frontu marzą tylko o jednym: by masakry się skończyły. Jedyna osoba, która może położyć kres tej rzezi, to prezydent Federacji Rosyjskiej. Połóżcie kres tej rzezi, cały świat tego oczekuje - powiedział rosyjski reżyser. Jak zwróciła uwagę agencja AFP, jego przemówienie było tłumaczone z rosyjskiego na francuski.



Słowa reżysera spotkały się z aplauzem publiczności.

O czym opowiada "Minotaur"?

"Minotaur" opowiada historię pary będącej przedstawicielami rosyjskiej burżuazji, która przeżywa kryzys w związku. Agencja AFP zwraca uwagę, że tłem dla filmu jest inwazja i wojna Rosji z Ukrainą.

W rozmowie z AFP reżyser powiedział, że wątpi, aby jego film został kiedykolwiek pokazany w Rosji ze względu na swój antywojenny wydźwięk.

Ale w Rosji przemysł piractwa kwitnie w pełni, więc wszyscy ci, którzy chcą go obejrzeć, zrobią to na pewno - stwierdził.

Andriej Zwiagincew ma na swoim koncie spore sukcesy w Cannes. W 2011 roku film "Elena" został nagrodzony na Lazurowym Wybrzeżu Nagrodą Jury. Z kolei "Lewiatan" w 2014 roku zdobył nagrodę za najlepszy scenariusz. W 2017 roku Zwiagincew powrócił do Cannes z filmem "Niemiłość", który otrzymał Nagrodę Jury.