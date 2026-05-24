W trakcie uroczystej gali zamknięcia 79. Festiwalu Filmowego w Cannes rosyjski reżyser Andriej Zwiagincew, odbierając Grand Prix za film "Minotaur", zaapelował do Władimira Putina o zakończenie wojny w Ukrainie.
Andriej Zwiagincew, uznany rosyjski reżyser, został uhonorowany Grand Prix podczas prestiżowego festiwalu w Cannes za swój najnowszy film "Minotaur". Odbierając nagrodę, artysta wykorzystał okazję, by po rosyjsku zwrócić się bezpośrednio do prezydenta Rosji.