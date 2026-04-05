Akcja ratunkowa i ewakuacja

Na miejsce natychmiast skierowano liczne jednostki straży pożarnej oraz służby ratownicze. Z budynku ewakuowano klientów i pracowników centrum. W wyniku zdarzenia trzy osoby wymagały pomocy medycznej - jedna z nich została przewieziona do szpitala, pozostałym udzielono pomocy na miejscu. Według najnowszych doniesień nikt nie zginął.

Rosyjskie ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych poinformowało, że powierzchnia objęta pożarem wyniosła około 1,5 tys. metrów kwadratowych.

Na ten moment nie są znane przyczyny wybuchu pożaru. Władze regionalne oraz odpowiednie służby prowadzą dochodzenie w tej sprawie.