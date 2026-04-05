W niedzielę w centrum handlowym Giant, położonym w stolicy obwodu królewieckiego, doszło do poważnego pożaru. Ogień rozprzestrzenił się na trzy piętra budynku oraz zaparkowane przed nim samochody. Trzy osoby wymagały pomocy medycznej, jedna z nich została hospitalizowana. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych.

  • Pożar wybuchł w centrum handlowym Giant w Królewcu.
  • Ogień objął trzy piętra budynku oraz rozprzestrzenił się na samochody stojące przed centrum.
W niedzielne popołudnie w jednym z największych centrów handlowych w Królewcu wybuchł pożar, który szybko objął znaczną część obiektu. Według informacji przekazanych przez rosyjskie media państwowe ogień pojawił się na elewacji budynku i błyskawicznie rozprzestrzenił się na kolejne kondygnacje. W krótkim czasie płomienie ogarnęły aż trzy piętra centrum handlowego Giant, a także zaparkowane przed nim samochody.

Akcja ratunkowa i ewakuacja

Na miejsce natychmiast skierowano liczne jednostki straży pożarnej oraz służby ratownicze. Z budynku ewakuowano klientów i pracowników centrum. W wyniku zdarzenia trzy osoby wymagały pomocy medycznej - jedna z nich została przewieziona do szpitala, pozostałym udzielono pomocy na miejscu. Według najnowszych doniesień nikt nie zginął.

Rosyjskie ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych poinformowało, że powierzchnia objęta pożarem wyniosła około 1,5 tys. metrów kwadratowych.

Na ten moment nie są znane przyczyny wybuchu pożaru. Władze regionalne oraz odpowiednie służby prowadzą dochodzenie w tej sprawie.

