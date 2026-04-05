W niedzielę w centrum handlowym Giant, położonym w stolicy obwodu królewieckiego, doszło do poważnego pożaru. Ogień rozprzestrzenił się na trzy piętra budynku oraz zaparkowane przed nim samochody. Trzy osoby wymagały pomocy medycznej, jedna z nich została hospitalizowana. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych.
W niedzielne popołudnie w jednym z największych centrów handlowych w Królewcu wybuchł pożar, który szybko objął znaczną część obiektu. Według informacji przekazanych przez rosyjskie media państwowe ogień pojawił się na elewacji budynku i błyskawicznie rozprzestrzenił się na kolejne kondygnacje. W krótkim czasie płomienie ogarnęły aż trzy piętra centrum handlowego Giant, a także zaparkowane przed nim samochody.