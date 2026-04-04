W Kościelisku, koło Zakopanego, odbył się 20. konkurs na tradycyjny wielkanocny koszyczek, czyli kosołeckę. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia można było zobaczyć, jak dawniej na Podhalu przygotowywano tzw. święconkę i jakie produkty musiały się w niej znaleźć. Organizatorzy i uczestnicy podkreślają, że w góralskim koszyczku nie ma miejsca na czekoladowe baranki, pomarańcze czy plastikowe ozdoby. Tegoroczny konkurs w Kościelisku obserwował reporter RMF FM Maciej Pałahicki.

Kościelisko. 20. konkurs na tradycyjny góralski koszyczek wielkanocny / Maciej Pałahicki / RMF FM

Tylko tradycyjne produkty

Tradycyjny wielkanocny koszyczek góralski różni się od tych, które można zobaczyć współcześnie w innych regionach Polski. Nie zobaczymy w nim czekoladowych baranków, pomarańczy lub plastikowych ozdób. Zgodnie z tradycją, do święcenia przynosi się wyłącznie produkty, które dawniej na Podhalu znajdowały się w tzw. święconkach.

W koszyczkach uczestników konkursu znalazły się produkty takie jak m.in. jajka barwione w cebuli, moskole (tradycyjne podhalańskie placki), redykołka (ser wytwarzany m.in. na Podhalu), swojska kiełbasa, baranek z chleba czy babka drożdżowa.

Nie tylko zawartość, ale i sam koszyczek powinien spełniać określone wymagania. Może on być wykonany z wikliny, wyplatany z jałowca lub ewentualnie ze słomy, choć - jak usłyszał w Kościelisku dziennikarz RMF FM Maciej Pałahicki - słomiane koszyczki występują rzadziej.

Żywa tradycja, przekazywana z pokolenia na pokolenie

Konkurs na najpiękniejszą kosołeckę to nie tylko okazja do zaprezentowania własnych umiejętności, ale przede wszystkim sposób na kultywowanie i przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom. Konkurs w Kościelisku pokazuje, że mieszkańcy Podhala z dumą pielęgnują swoje zwyczaje.