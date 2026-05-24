Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje stabilną, słoneczną aurę w najbliższych dniach. Polska znajdzie się pod wpływem wyżu znad północno-zachodnich Niemiec, co zapewni wysoką temperaturę i niewielkie zachmurzenie. Miejscami wiatr może być porywisty, a nad morzem i w górach odczuwalne będą silniejsze podmuchy.

Jak informuje IMGW, Europa Centralna i Zachodnia pozostaną pod wpływem wyżu z centrum nad północno-zachodnimi Niemcami. Jedynie północna i wschodnia część kontynentu znajdzie się w zasięgu niżów z frontami atmosferycznymi znad Morza Białego i Islandii. W Polsce, poza początkowym oddziaływaniem chłodnego frontu na południu, dominować będzie ciepłe powietrze polarne morskie z północnego zachodu. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hPa i pozostanie stabilne.

W poniedziałek prognozowane jest małe zachmurzenie lub bezchmurne niebo. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 21 st. C do 26 st. C, a nad samym morzem miejscami 16-18 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków północno-zachodnich i północnych. W Bieszczadach porywy wiatru mogą osiągać do 55 km/h.

Noc z poniedziałku na wtorek zapowiada się pogodnie - na ogół bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem. Temperatura minimalna wyniesie od 9 st. C do 14 st. C, lokalnie na Dolnym Śląsku około 15 st. C, a na Podhalu około 8 st. C. Wiatr przeważnie słaby, na północy umiarkowany i porywisty, miejscami na wybrzeżu w porywach do 65 km/h z kierunków zachodnich.

We wtorek jeszcze cieplej

We wtorek przewidywane w zasadzie bezchmurne niebo, jedynie miejscami na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie zachmurzenie umiarkowane i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22 st. C do 27 st. C, chłodniej miejscami na północnym wschodzie (18-20 st. C) oraz nad samym morzem (16-17 st. C).

Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 60 km/h, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich i północno-zachodnich.