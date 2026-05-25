Ponad 900 podejrzanych przypadków wirusa Ebola zidentyfikowano w Demokratycznej Republice Konga. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował, że 101 potwierdzono.

Ebola w Kongo, zdj. z 23 maja 2026 roku / SEROS MUYISA/AFP/East News / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Liczba podejrzanych przypadków rośnie

W niedzielę kongijskie Ministerstwo Komunikacji poinformowało o 904 podejrzanych przypadkach wirusa Ebola, głównie w północno-wschodniej prowincji Ituri, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z wcześniej ogłoszoną liczbą ponad 700 podejrzanych przypadków.

Ministerstwo podało również, że łączna liczba podejrzewanych zgonów z powodu wirusa Ebola wyniosła 119, ale dane opublikowane oddzielnie dla każdego regionu wyniosły łącznie 220, przekazała agencja Associated Press, której nie udało się skontaktować z urzędnikami w celu wyjaśnienia tej rozbieżności.

Krwawy wirus, na który nie ma szczepionki

Nie ma dostępnej szczepionki przeciwko wirusowi Bundibugyo, rzadkiemu typowi Eboli, który rozprzestrzeniał się niewykryty przez tygodnie w Ituri po pierwszym zgłoszonym zgonie – pod koniec kwietnia w mieście Bunia, stolicy prowincji.

W niedzielę wieczorem, poinformowała Associated Press, rozwścieczeni młodzi mężczyźni wdarli się do szpitala leczącego pacjentów z Ebolą i zażądali wydania im ciał dwóch bliskich osób. Doszło do strzelaniny, a lekarze ewakuowali pacjentów i personel.

Zwłoki osób zmarłych na Ebolę są nosicielami wirusa, który może być przenoszony przez uczestników rodzinnych pogrzebów, twierdzą władze, które zarządziły, by pogrzeby były organizowane przez państwo bez udziału rodzin.

WHO stwierdziła, że epidemia stanowi "bardzo wysokie" ryzyko dla Konga – w porównaniu z poprzednią kategorią "wysokie" – ale ryzyko rozprzestrzeniania się choroby na cały świat pozostaje niskie.

Ebola - objawy

Objawy Eboli - jak podaje Sanepid - na ogół pojawiają się w okresie od 2 do 21 dni po zetknięciu z wirusem. Choroba może się rozpocząć nagle od wystąpienia gorączki, zmęczenia, braku apetytu, wymiotów, biegunki, bólu brzucha, bólu głowy i bólu mięśni lub innych niespecyficznych objawów. W późniejszym stadium choroby u niektórych pacjentów mogą wystąpić również obfite krwotoki wewnętrzne i zewnętrzne oraz niewydolność wielonarządowa.

Gorączka Ebola jest to choroba występująca rzadko, jednakże charakteryzująca się wysoką śmiertelnością, która w zależności od szczepu wirusa wynosi od ok. 30 do ponad 90 proc.

Przeniesienie wirusa Ebola następuje przez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami osoby zakażonej. Chory staje się zakaźny dopiero po wystąpieniu objawów. Transmisja wirusa Ebola możliwa jest również od osoby zmarłej z powodu zakażenia oraz od zakażonych/padłych zwierząt takich jak: małpy czy nietoperze.