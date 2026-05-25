Pozostawiony na balkonie grill gazowy - to najbardziej prawdopodobna przyczyna bloku w stolicy Finlandii, Helsinkach. Zniszczone zostały 62 mieszkania.

W wyniku pożaru spłonął dach bloku / Straż pożarna Helsinki / Twitter

Pożar wybuchł w nocy z soboty na niedzielę w dzielnicy Kalasatama. Szybko rozprzestrzenił się z balkonu na czwartym piętrze na dach budynku wybudowanego w 2016 r.

To był jeden z największych w ostatnich latach pożarów w Helsinkach. Gasiło go ok. 30 jednostek straży pożarnej. Akcja gaśnicza trwała około dziesięciu godzin. Mieszkańcy zostali ewakuowani. Nikomu nic się nie stało.