14 rozstrzygniętych przetargów na sprzęt i wyposażenie dla Służby Ochrony Państwa zostało unieważnionych - dowiedział sie reporter RMF FM Krzysztof Zasada. To efekt weta prezydenta do ustawy wprowadzającej program SAFE.

Wartość unieważnionych przetargów to kilkaset milionów złotych. Chodzi o postępowania, które miały być sfinansowane z programu SAFE.

Niebawem zostaną także uniważnione przetargi w innych służbach mundurowych. W policji mowa o 11 postępowaniach przetargowych, natomiast w straży granicznej - o 25.

W sumie prezydenckie weto doprowadzi do anulowania 51 przetargów.

MSWiA zapewnia natomiast, że zostaną na nowo ogłoszone. Zmieni się forma finansowania tych zakupów. Pieniądze będą pochodzić z budżetu MON.

Nowe rozwiązania są możliwe najwcześniej w wakacje. Wynika to z faktu, że potrzebne jest przyjęcie nowego rozporządzenia i rządowej uchwały. Pieniądze na te zakupy będą uruchomione dopiero od przyszłego roku. Mowa o ponad 7 miliardach złotych.