Zdecydowana większość Polaków opowiada się za dalszym członkostwem w Unii Europejskiej - wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu". Wyniki badania pokazują, że aż 71 procent respondentów nie wyobraża sobie Polski poza wspólnotą.

W sondażu, którego wyniki opublikowano w poniedziałkowym wydaniu "Super Expressu", Polakom zadano proste pytanie: czy Polska powinna pozostać w Unii Europejskiej, czy z niej wystąpić?

Odpowiedzi nie pozostawiają wątpliwości - 71 procent ankietowanych chce, by nasz kraj nadal był członkiem UE. Z tego 49 procent badanych uważa, że Polska "zdecydowanie powinna pozostać w UE", a kolejne 22 procent wskazuje, że "raczej powinna pozostać".

Polexit? Niewielu tego chce

Zwolenników opuszczenia Unii jest zdecydowanie mniej. Polexitu życzy sobie 21 procent uczestników badania. Wśród nich 10 procent twierdzi, że Polska "zdecydowanie powinna wystąpić z UE", a 11 procent uważa, że "raczej powinna wyjść z Unii".

8 procent respondentów nie miało zdania na ten temat.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster w dniach 5-6 maja na reprezentatywnej próbie 1024 dorosłych Polaków.