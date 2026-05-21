Lato zbliża się wielkimi krokami, nie tylko kalendarzowe. Według IMGW czerwiec przyniesie temperatury wyższe od wieloletniej normy. Także w lipcu i sierpniu termometry wskazywać będą liczby wyższe od przeciętnych dla tych miesięcy.

W pierwszej połowie czerwca 2026 roku temperatura maksymalna wyniesie do 22 st. C, w drugiej połowie wzrośnie do 24 st. C.

Prognozy wskazują, że czerwiec, lipiec i sierpień będą cieplejsze od średniej z lat 1991-2020.

Prognoza 2026: Temperatura w lecie powyżej normy

Prognozy klimatologiczne wskazują, że czerwiec, lipiec i sierpień mają temperaturowo charakteryzować się wyższymi wartościami od przeciętnych, czyli będziemy notować temperatury wyższe od normy wieloletniej z lat 1991-2020 - powiedział ekspert IMGW Piotr Szuster. Dodał, że pod względem opadów będą to miesiące, które "według obecnych wyliczeń kształtują się w normie".

Z kolei prognoza na czerwiec wskazuje na to, że w pierwszej połowie miesiąca maksymalne, przeciętne temperatury będą wynosić od 16 do 22 st. C, a przeciętne dobowe temperatury będą wynosić od 13 do 18 st. C; minimalne - od 10 do 12 st. C.

Cieplej będzie w drugiej połowie czerwca. Wtedy będziemy notować anomalię temperaturową wyższą od średniej wieloletniej o około 1,5 do 2 st. C, co będzie przekładać się na średnie temperatury maksymalne od 18 do 23 st. C, punktowo 24 st. C. - powiedział ekspert.

Z danych IMGW wynika, że średnia wieloletnia temperatura czerwca w latach 1991-2020 wyniosła 17,7 st. C, lipca - 19 st. C i sierpnia - 18,7 st. C.

Opady w normie lub poniżej

Według Szustera średnie temperatury powietrza w drugiej połowie czerwca będą kształtować się w przedziale od 15 do 19 st. C, a średnie temperatury minimalne wyniosą od 13 do 15 st. C. Suma opadów wyniesie od 12 do 20 mm.

W kolejnych miesiącach przeciętnie według modeli klimatologicznych temperatury będą wyższe o około 1 st. C. Opadowo to przebiega dość blisko normy lub nieco poniżej normy - powiedział Szuster.

Jak dodał, "modele wskazują na dominujący wpływ wyżów nad Europą Centralną, co będzie przekładać się na niższe sumy opadów, niższe zachmurzenie i bardziej pogodną aurę według obecnych wyliczeń modeli numerycznych".

Jaki był czerwiec 2025?

Z danych IMGW wynika, że czerwiec ub. r. został uznany za miesiąc ciepły termicznie. Najcieplej było we Wrocławiu oraz w Słubicach (19,3 st. C), a także w Tarnowie (19,2 st. C), Krakowie i Opolu (19,1 st. C), a najchłodniej w Elblągu (15,3 st. C) i Helu (15,7 st. C) oraz w Łebie, Lęborku i Suwałkach (15,9 st. C).

Średnia obszarowa temperatura powietrza wyniosła wtedy w Polsce 17,7 st. C i była o 0,9 st. C wyższa od średniej wieloletniej dla tego miesiąca. Z kolei wartość anomalii, tj. odchyleń od wartości wieloletnich średnich miesięcznych z okresu 1991-2020, mieściła się w granicach od 0 st. C do 2 st. C. Jednocześnie czerwiec ub.r. w skali globalnej był trzecim najcieplejszym czerwcem na świecie.