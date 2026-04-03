Biały Dom zwrócił się o przyznanie 152 milionów dolarów na przywrócenie byłej wyspy więziennej Alcatraz do pierwotnej działalności. To pomysł Donalda Trumpa. Zamknięte kilka dekad temu Alcatraz obecnie zwiedzać mogą turyści, ale prezydent USA chce, by budynek znowu był miejscem odbywania kary "najbardziej bezwzględnych i brutalnych przestępców".

Alcatraz / Shutterstock

Dlaczego Alcatraz uchodziło za więzienie, z którego nie można uciec i co zdecydowało o jego zamknięciu - tego dowiesz się z niniejszego artykułu.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na stronę RMF24.pl

Prośba o pieniądze została umieszczona w projekcie budżetu, który Biały Dom opublikował w związku z planami finansowania rządu w 2027 r. Takie wnioski o wydatki są zazwyczaj traktowane przez ustawodawcę, czyli Kongres, jako sugestie - zauważa Reuters.

W dokumencie zapisano przeznaczenie środków - 153 milionów dolarów - dla Federalnego Biura Więziennictwa na pokrycie kosztów przebudowy Alcatraz i przekształcenie tego miejsca w "nowoczesny, bezpieczny ośrodek więzienny".

W maju ubiegłego roku Trump ogłosił w mediach społecznościowych, że nakazuje Biuru Więziennictwa, Departamentowi Sprawiedliwości USA i innym agencjom "ponowne otwarcie znacznie powiększonego i przebudowanego więzienia Alcatraz, aby przetrzymywać najbardziej bezwzględnych i brutalnych przestępców w Ameryce".

Dlaczego zamknięto Alcatraz?

Więzienie, położone na wyspie w Zatoce San Francisco, zostało zamknięte w 1963 roku. Od tamtej pory pozostaje pod auspicjami Służby Parków Narodowych. Zwiedzają je turyści.

Alcatraz od otwarcia w 1934 roku było reklamowane jako więzienie, z którego ucieczka jest praktycznie niemożliwa: ze względu na wyspiarskie położenie, lodowate wody i silne prądy. Nigdy oficjalnie nie odnotowano żadnych udanych ucieczek z tego miejsca, choć pięciu więźniów figuruje jako "zaginieni, prawdopodobnie utonęli".

Przed zamknięciem w Alcatraz więziono tam znanych przestępców, m.in. Ala Capone i Jamesa "Whiteya" Bulgera.

Na stronie internetowej Federalnego Biura Więziennictwa czytamy, że Alcatraz zamknięto, ponieważ dalsza działalność była zbyt kosztowna. Koszty utrzymania były prawie trzy razy wyższe niż koszty funkcjonowania jakiegokolwiek innego więzienia federalnego w USA.