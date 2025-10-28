Sąd ogłosił upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Cinkciarz.pl. Klienci i wierzyciele mają 30 dni na zgłoszenie roszczeń. W tle śledztwo prokuratury i poszukiwania prezesa, który ukrywa się za granicą.

/ Shutterstock

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze ogłosił upadłość Cinkciarz.pl.

Wierzyciele mają 30 dni na zgłoszenie roszczeń do syndyka.

Prezes spółki jest poszukiwany listem gończym.

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W poniedziałek 27 października 2025 roku Sąd Rejonowy w Zielonej Górze ogłosił upadłość spółki Cinkciarz.pl. Decyzja sądu oznacza, że wszyscy wierzyciele mają 30 dni na zgłoszenie swoich roszczeń do wyznaczonego syndyka, którym została Kancelaria Grenda. Wraz z ogłoszeniem upadłości, wszystkie postępowania cywilne przeciwko spółce zostają automatycznie zawieszone.

Postępowanie karne i zarzuty wobec zarządu

Od października ubiegłego roku poznańska prokuratura regionalna prowadzi śledztwo dotyczące oszustw na szkodę klientów korzystających z usług internetowej wymiany walut oferowanych przez Cinkciarz.pl. W marcu prokuratorzy przedstawili zarzuty prezesowi spółki, Marcinowi P., który od końca lipca przebywa poza granicami kraju i jest poszukiwany listem gończym. Zarzuty dotyczą m.in. oszustwa i doprowadzenia wielu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

W sprawie zatrzymano także Roberta G., członka zarządu, oraz Monikę J., główną księgową i prokurentkę spółki. Oboje usłyszeli zarzuty współudziału w popełnieniu oszustwa. Monika J. przyznała się do winy i złożyła obszerne wyjaśnienia.

Milionowe straty klientów

Według prokuratury, łączna wartość szkód wyrządzonych klientom przez prezesa spółki przekroczyła już 125 milionów złotych. Wcześniejsze szacunki mówiły o kwotach rzędu 49 i 112 milionów złotych. Klienci zgłaszali liczne skargi dotyczące braku zwrotu wpłaconych środków oraz opóźnień w realizacji transakcji walutowych.

Komisja Nadzoru Finansowego oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odnotowały liczne skargi na działalność Cinkciarz.pl. KNF cofnęła zezwolenie na świadczenie usług płatniczych przez powiązaną spółkę Conotoxia, a prokuratura zablokowała łącznie 328 rachunków bankowych powiązanych z firmą.

Co dalej z roszczeniami klientów?

Wierzyciele i poszkodowani klienci mają 30 dni od ogłoszenia upadłości na zgłoszenie swoich roszczeń do syndyka. Sprawa jest rozwojowa, a śledztwo prokuratury trwa. Podejrzanym w tej sprawie grozi nawet do 25 lat pozbawienia wolności.