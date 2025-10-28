Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zlikwidowała kanał przerzutu narkotyków z Europy Zachodniej na Ukrainę przez przejście graniczne Dołhobyczów-Uhrynów. Z komunikatu SBU wynika, że funkcjonariusze przejęli prawie 30 kg kilogramów środków odurzających o wartości ponad 3,6 mln zł.

SBU zlikwidowała kanał przerzutu narkotyków przez granicę z Polską / SBU / Facebook

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy w opublikowanym we wtorek na Facebooku komunikacie poinformowała, że zlikwidowała w obwodzie lwowskim międzynarodowy kanał przerzutu środków odurzających z Europy Zachodniej na Ukrainę.

SBU przekazała, że w wyniku "operacji specjalnej" zatrzymano dwie osoby, które uczestniczyły w przestępczym procederze, a także skonfiskowano prawie 30 kg narkotyków, w tym 6,5 kg kokainy.

Wideo youtube

"Według wstępnych szacunków wartość przejętych narkotyków na 'czarnym' rynku wynosi prawie 42 miliony hrywien (ponad 3,6 mln zł - przyp. red.)" - napisano w komunikacie lwowskiego oddziału SBU.

Z ustaleń śledczych wynika, że mózgiem całej operacji jest obywatel Ukrainy, który ukrywa się za granicą. Wiadomo, że kurierem była 34-letnia mieszkanka Kijowa, która przewoziła narkotyki w specjalnych schowkach w samochodzie.

Kobieta - wraz z 45-letnim Ukraińcem odpowiadającym za rozprowadzanie narkotyków - wpadła podczas kontroli w Uhrynowie, po ukraińskiej stronie przejścia granicznego z Dołhobyczowa na Lubelszczyźnie. Oboje zostali aresztowani.

Narkotyki skonfiskowane przez SBU / SBU

SBU poinformowała, że celem służb jest teraz złapanie szefa grupy przestępczej i innych osób zaangażowanych w działalność międzynarodowego kanału przerzutu narkotyków.