Prezydent USA Donald Trump na swoim profilu na platformie Truth Social opublikował grafikę, na której przedstawiony jest w roli Jezusa uzdrawiającego chorego. Wizerunek pojawił się niedługo po ostrej krytyce, jaką Trump skierował pod adresem papieża Leona XIV.

Trump opublikował grafikę bez żadnego komentarza.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

Na kontrowersyjnej grafice Donald Trump ubrany jest w białą szatę i czerwony płaszcz. Kładzie rękę na czole chorego mężczyzny, a z jego dłoni wystrzeliwują świetliste promienie. Wokół widoczne są twarze żołnierza, weterana, pielęgniarki oraz modlącej się kobiety. W tle pojawiają się charakterystyczne symbole amerykańskiej tożsamości - Statua Wolności, Mauzoleum Lincolna, amerykańska flaga, fajerwerki, wojskowe samoloty, orły oraz żołnierze-aniołowie.

Grafika najprawdopodobniej została wygenerowana przy użyciu sztucznej inteligencji. Ten sam wizerunek wcześniej pojawił się na Instagramie australijskiego publicysty Nicka Adamsa, znanego z gorącego poparcia dla Trumpa. Adams, pierwotnie nominowany na ambasadora w Malezji, a później mianowany "specjalnym wysłannikiem ds. amerykańskiej turystyki, wyjątkowości i wartości", podpisał grafikę słowami: "Ameryka od dawna jest chora. Prezydent Trump uzdrawia ten kraj".

Wcześniej Trump zaatakował papieża

Publikacja grafiki nastąpiła zaledwie godzinę po tym, jak Trump w ostrych słowach skrytykował papieża Leona XIV . Prezydent USA nazwał papieża "słabym w kwestii przestępczości" i stwierdził, że wywodzący się z USA papież powinien być mu wdzięczny za swoją pozycję, bo - według Trumpa - nie zostałby wybrany, gdyby prezydentem był ktoś inny.

Nie pierwszy raz Donald Trump odwołuje się do symboliki religijnej. W przeszłości wielokrotnie podkreślał, że "Bóg jest z niego dumny" i że żaden prezydent nie zrobił tyle dla religii, co on. W ostatnich tygodniach, w kontekście napięć z Iranem, Trump używał zwrotów "chwała Bogu" i "chwała Allahowi", przekonując, że Stany Zjednoczone mają boskie wsparcie w konflikcie.