Kładka wyprodukowana w Gdyni będzie nową atrakcją centrum Sztokholmu. Ma mieć kształt wijącej się żmii i połączyć Soedermalm ze Starym Miastem.

Transport fragmentu wyprodukowanej w Polsce kładki przez śluzę w sztokholmskiej dzielnicy Slussen / Daniel Zyśk / PAP

Przeprawę o długości 230 metrów zamówiono w firmie Brechstal w Gdyni w sześciu częściach po kilkadziesiąt metrów. Nie jest to najdłuższy most, ale trudny do montażu, zostanie osadzony w samym centrum miasta - powiedział PAP Jan Widen ze spółki Skanska.

Jedna z części stalowej konstrukcji przepłynęła we wtorek na platformie przez wąską śluzę w dzielnicy Slussen. Przypatrywali się temu mieszkańcy miasta i turyści.

Kładka zaprojektowana przez prestiżowe biuro architektoniczne Foster + Partners będzie mieć kształt wijącej się żmii. Połączy Soedermalm z wyspą Gamla Stan (Stare Miasto). Znacznie skróci drogę rowerzystom i pieszym, a także zapewni nowy punkt widokowy.

Na kwiecień i maj zaplanowane jest podnoszenie elementów konstrukcji i osadzanie ich na betonowych podporach. Kładka ma zostać otwarta na początku przyszłego roku.