GUS podał nowe dane o inflacji w Polsce. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu wzrosły rok do roku o 3,0 proc., a w porównaniu z ub. miesiącem wzrosły o 1,1 proc. Wpływ na wzrost cen ma wojna na Bliskim Wschodzie.

Inflacja CPI w marcu wyniosła rok do roku 3,0 proc. - podał GUS. W lutym inflacja wyniosła 2,1 proc.

Inflacja miesiąc do miesiąca wyniosła 1,1 proc. W lutym było to 0,3 proc.

Wcześniej, w szybkim szacunku, GUS podawał, że wskaźnik CPI w marcu wyniósł 3,0 proc. rdr i 1,0 proc. mdm.

Ceny w Polsce. Co podrożało najbardziej?

Jak podał GUS, w marcu 2026 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: transportu (o 8,2 proc.), odzieży i obuwia (o 4,7 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,7 proc.), jak również higieny osobistej, ochrony socjalnej oraz pozostałych towarów i usług (o 0,8 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o: 0,79 p. proc., 0,16 p. proc., 0,04 p. proc. i 0,03 p. proc.

Niższe ceny w zakresie m.in. informacji i komunikacji oraz wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego (po 0,3%) obniżyły ten wskaźnik po 0,02 p. proc.

W porównaniu z marcem 2025 roku wyższe ceny m.in. w zakresie: użytkowania mieszkania lub domu, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa (o 4,3 proc.), żywności i napojów bezalkoholowych (o 2,1 proc.), rekreacji, sportu i kultury (o 5,1 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,7 proc.), transportu (o 3,1 proc.), zdrowia (o 4,7 proc.) oraz restauracji i usług zakwaterowania (o 4,6 proc.), podniosły wskaźnik odpowiednio o: 0,87 p. proc., 0,54 p. proc., po 0,32 p. proc., 0,29 p. proc. i 0,25 p. proc.

Niższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 3,2 proc.) oraz wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego (o 1,6 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,12 p. proc i 0,09 p. proc.