59-letni Ari Hodara z Paryża został szczęśliwym zwycięzcą trzeciej edycji charytatywnej loterii "Picasso za 100 euro". W losowaniu, które odbyło się w paryskim domu aukcyjnym Christie's, wygrał obraz Pabla Picassa wart 1,45 mln euro. Dochód z akcji zostanie przeznaczony na badania nad chorobą Alzheimera.

Peri Cochin, pomysłodawczyni loterii "Picasso za 100 euro", rozmawia przez telefon z jej zwycięzcą / CHRISTOPHE PETIT TESSON / PAP/EPA

W Paryżu rozstrzygnięto trzecią edycję międzynarodowej loterii "1 Picasso za 100 euro".

Sprzedano rekordową liczbę 120 tysięcy losów, każdy po 100 euro.

Rekordowa edycja loterii "Picasso za 100 euro"

We wtorek w Paryżu rozstrzygnięto trzecią edycję międzynarodowej loterii "1 Picasso za 100 euro". W tym roku po raz pierwszy sprzedano komplet 120 tysięcy losów, każdy w cenie 100 euro. Zainteresowanie było ogromne - losy kupili uczestnicy ze 152 krajów.

Zwycięzcą został 59-letni Ari Hodara, inżynier oprogramowania z Paryża. Jak przyznał w rozmowie z organizatorami, nie spodziewał się wygranej. Byłem zaskoczony, to wszystko. Kiedy bierzesz udział w czymś takim, nie oczekujesz wygranej - powiedział

Nagrodą w tegorocznej edycji był gwasz "Głowa kobiety" z 1941 roku, przedstawiający Dorę Maar - artystkę i muzę Picassa. Dzieło utrzymane w szarościach i czerniach powstało podczas II wojny światowej i przez pewien czas należało do rodziny Picassa. Później trafiło do prywatnej kolekcji, a następnie na aukcje w Nowym Jorku i Paryżu.

Ogłoszenie nazwiska zwycięzcy loterii "Picasso za 100 euro" / CHRISTOPHE PETIT TESSON / PAP/EPA

Dochód na badania nad Alzheimerem

Organizatorzy poinformowali, że z 12 milionów euro uzyskanych ze sprzedaży losów, 1 milion trafi do sieci galerii Opera Gallery, będącej właścicielem obrazu. Pozostałe 11 milionów euro zasili Fundację Badań nad Chorobą Alzheimera (Fondation Recherche Alzheimer), która jest jednym z czołowych ośrodków finansujących badania nad tą neurodegeneracyjną chorobą.

Pierwsza edycja loterii odbyła się w 2013 roku - wtedy wygrany obraz Picassa trafił do Amerykanina, a dochód przeznaczono na ratowanie libańskiego miasta Tyr. W 2020 roku szczęście uśmiechnęło się do Włoszki, a środki wsparły projekty sanitarne w Afryce. Tegoroczna edycja po raz pierwszy przyniosła zwycięstwo Francuzowi.

Ze względów bezpieczeństwa, wygrane obrazy są przechowywane w domu aukcyjnym Christie's, zgodnie z wymogami firm ubezpieczeniowych.