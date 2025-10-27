Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 10 we wsi Lubaszcz koło Nakła nad Notecią (woj. kujawsko-pomorskie). Bus zderzył się tam samochodem osobowym. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna.

Do tragicznego wypadku doszło po godz. 14.00  na DK10, na odcinku pomiędzy Nakłem nad Notecią i Piłą. 

Bus zderzył się tam z samochodem osobowym, który następnie się zapalił.

Jak informuje dyżurny Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy Maciej Kuliński,  w wyniku wypadku dwie osoby zginęły, a jedna została ranna. 

Ofiary śmiertelne to osoby podróżujące autem osobowym.

Według wstępnych ustaleń policji, auto osobowe z nieustalonych przyczyn zjechało na przeciwległy pas i czołowo zderzyło się z prawidłowo jadącym busem. 

Trasa jest nieprzejezdna. Policja wyznaczyła objazd przez miejscowość Olszewka.

Utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin. 