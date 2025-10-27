Szczecińska policja poszukuje mężczyzn, którzy ostrzelali z wiatrówki kamienicę w centrum miasta. Pocisk z pistoletu pneumatycznego przebił szybę w jednym z mieszkań. Sprawców nagrał monitoring - informuje reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska.

Policja sprawę kwalifikuje jako wybryk chuligański. / Shutterstock

Mężczyzn było trzech. Tydzień temu w nocy weszli na podwórko kamienicy przy ul. Mazurskiej w centrum Szczecina. Tłukli butelki, odpalili petardy, jeden z nich sięgnął po pistolet pneumatyczny i zaczął strzelać do budynku.

Metalowa kulka z broni przebiła na wylot szybę w jednym z mieszkań, na innych oknach pozostały odpryski.

Wszystko zarejestrowała kamera, nagranie trafiło do internetu oraz na policję.

Zabezpieczony został monitoring, przesłuchiwani są kolejni świadkowie. Oczywiście równolegle wykonywane są czynności wykrywcze - mówi Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Policja sprawę kwalifikuje jako wybryk chuligański.