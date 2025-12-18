​Sekretarz generalny NATO Mark Rutte i wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przyjechali w czwartek do Orzysza w woj. warmińsko-mazurskim. W Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych spotkali się z żołnierzami stacjonującej tu wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej NATO. "Polska jest żelaznym sojusznikiem w NATO i będzie wypełniać swoje obowiązki" - podkreślił wicepremier. "NATO jest zjednoczone i gotowe, by odstraszać agresję i bronić naszego bezpieczeństwa i wolności" - mówił Mark Rutte.

Zgodnie z planem najpierw Rutte i Kosiniak-Kamysz spotkali się w cztery oczy. W programie było także spotkanie trójstronne z delegacją brytyjską, która jednak nie przyjechała w czwartek do Orzysza. Po rozmowie szef MON i sekretarz generalny Sojuszu wygłosili oświadczenia.

Kosiniak-Kamysz: Polska jest żelaznym sojusznikiem w NATO

Szef MON podziękował sekretarzowi generalnemu za sojusznicze inicjatywy Eastern Sentry i Baltic Sentry, których celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO i w regionie Morza Bałtyckiego.

Władysław Kosiniak-Kamysz ponownie potwierdził wszystkie zobowiązania Polski wynikające z Traktatu Północnoatlantyckiego i dodał, że "liczy też na solidarność". Stwierdził, że Polska jest "żelaznym sojusznikiem w NATO" i będzie wypełniać swoje obowiązki.

Minister obrony narodowej powiedział, że rozmawiał z szefem NATO o wsparciu dla Ukrainy i dyskusjach nad planem pokojowym, a także o nabywaniu przez Polskę nowych zdolności obronnych. Szef MON poinformował sekretarza generalnego NATO m.in. o rozpoczętym pozyskiwaniu dla polskiej Marynarki Wojennej szwedzkich okrętów podwodnych. Podkreślił też, że bardzo ważnym tematem dla Polski jest rozwój infrastruktury nie tylko militarnej, ale także tej o podwójnym zastosowaniu.

Rutte: NATO zjednoczone i gotowe, by odstraszać agresję

Mark Rutte podkreślił, że Orzysz to tylko jeden z przykładów tego, w jaki sposób sojusznicy łączą się na rzecz wspólnego bezpieczeństwa. Jest też przykładem wielu kontrybucji Polski na rzecz naszej zbiorowej, kolektywnej obrony - dodał.

NATO jest zjednoczone i gotowe, by odstraszać agresję i bronić naszego bezpieczeństwa i wolności - oświadczył Rutte. Zadeklarował też dalsze wsparcie dla Ukrainy.

Rutte spotkał się z Nawrockim

Wcześniej w czwartek Mark Rutte spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim - mowa była o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i rozmowach pokojowych w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie.

Wschodnia flanka Sojuszu Północnoatlantyckiego została znacząco wzmocniona po szczycie NATO w Warszawie w 2016 r. Ustanowiono wzmocnioną wysuniętą obecności (eFP), co oznacza rozmieszczenie wielonarodowych batalionowych grup bojowych w krajach bałtyckich i Polsce.

W skład stacjonującej w Orzyszu Batalionowej Grupy Bojowej NATO wchodzą żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Na co dzień współdziałają oni z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną.