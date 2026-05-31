"Zatwierdzone są wszystkie zgody na przelot samolotu specjalnego do Chin po Panią Klaudię, naszą rodaczkę, która od wielu dni przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Start samolotu jutro wcześnie rano" - poinformował minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o 24-latkę z Wałbrzycha, która studiowała w Pekinie. W kwietniu lekarze zdiagnozowali u niej ostre zapalenie otrzewnej, zapalenie płuc, zapalenie mózgu, perforację dwunastnicy, ropień w okolicy wątroby oraz guz na jajniku – potworniaka.

Specjalny samolot poleci po ciężko chorą Polkę do Chin

Klaudia Uciechowska od ponad miesiąca przebywa w pekińskim szpitalu w ciężkim stanie i śpiączce farmakologicznej. 24-latka studiowała w Pekinie. Od 15 kwietnia leczona jest na oddziale intensywnej terapii.

"Ten guz został już usunięty, ale zanim do tego doszło, zdążył dokonać ogromnego spustoszenia w jej młodym organizmie. Powikłania są straszliwe. Każdy dzień to walka. Każda noc to strach, czy uda się ją uratować" - pisała Joanna Uciechowska.

Dzisiaj wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Polska wysyła po Klaudię specjalistyczny samolot, na pokładzie któego będzie wojskowy personel medyczny. Start samolotu zaplanowany jest na poniedziałkowy poranek, 1 czerwca.

Kosiniak-Kamysz: Ta pomoc to nasz obowiązek

"Zatwierdzone są wszystkie zgody na przelot samolotu specjalnego do Chin po Panią Klaudię, naszą rodaczkę, która od wielu dni przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Start samolotu jutro wcześnie rano. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który zrobi wszystko, by Klaudia bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. Ta pomoc to nasz obowiązek. Dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie dni pracowali nad potrzebnymi zgodami oraz współpracowali z chińskimi lekarzami. Trzymajcie kciuki aby wszystko się udało! Klaudia, czekamy na Ciebie!" - napisał w komunikacie Władysław Kosiniak-Kamysz.