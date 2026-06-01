Wniosek do Prokuratury Krajowej o rozważenie złożenia kasacji w sprawie wypadku drogowego spowodowanego przez byłego adwokata z Łodzi Pawła K. - nazywanego adwokatem od "trumny na kółkach" - złożył prokurator okręgowy w Olsztynie. Chodzi o wstrząsające zdarzenie z 2021 roku, w którym zginęły dwie kobiety.

Paweł K. na sali sądowej; zdj. z kwietnia 2025 roku / Tomasz Waszczuk / PAP

Wniosek o rozważanie kasacji do Prokuratury Krajowej

Prokurator okręgowy w Olsztynie złożył wniosek do Prokuratury Krajowej o złożenie kasacji w sprawie Pawła K. Zdaniem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie doszło do pewnych błędnych ustaleń ze strony Sądu Okręgowego w Olsztynie co do przebiegu zdarzenia - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.

Wyjaśnił Polskiej Agencji Prasowej, że chodzi m.in. o ustalenie sądu okręgowego, że do wypadku, w którym zginęły dwie kobiety, doszło z nieumyślnej winy łódzkiego adwokata Pawła K.

Paweł K. 26 września 2021 roku spowodował wypadek na trasie Barczewo – Jeziorany w województwie warmińsko-mazurskim. Kierowany przez niego Mercedes czołowo zderzył się z innym autem, którym podróżowały dwie kobiety w wieku 53 i 67 lat.

Po tej wypowiedzi sprawa stała się głośna w całym kraju

To była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach - oświadczył wówczas prawnik w nagraniu opublikowanym po wypadku w internecie.

W kwietniu 2023 roku Paweł K. w Sądzie Rejonowym w Olsztynie usłyszał wyrok dwóch lat pozbawienia wolności i dostał pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów.

W marcu 2026 roku Sąd Okręgowy w Olsztynie złagodził ten wyrok do 1,5 roku więzienia i do czterech lat zmniejszył zakaz prowadzenia pojazdów.

Paweł K. nie zgłosił się do odbycia kary. Ukrywał się. 7 maja br. został zatrzymany przez policję i umieszczony w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. W ostatnim czasie przewieziono go do aresztu w Szczecinie, bo miejscowa prokuratura kontynuuje śledztwo w sprawie przestępstw narkotykowych, które mieli popełnić K. i jego żona.