Znamy już termin zakończenia budowy szybkiego tramwaju do krakowskich Mistrzejowic. Firma Gülermak, wykonawca linii, podał, że prace budowlane, testy oraz odbiory infrastruktury mają zakończyć się do 31 sierpnia. Jeszcze wcześniej skończą się wszystkie roboty prowadzone na powierzchni, które utrudniają komunikację pieszą i samochodową.

KST IV do Mistrzejowic – prace zakończą się do 31 sierpnia 2026 roku (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Gülermak poinformował miasto, że prace budowlane, testy oraz odbiory infrastruktury nowo powstającej linii szybkiego tramwaju do Mistrzejowic mają zakończyć się do 31 sierpnia tego roku. Nowe połączenia tramwajowe zostaną uruchomione niezwłocznie po oddaniu linii do użytkowania - zapewnia magistrat.

Jednocześnie wykonawca podtrzymał deklarację, że do 30 czerwca zakończone zostaną prace prowadzone na powierzchni i mające wpływ na ruch pieszy i drogowy.

Wykonawca tłumaczy opóźnienia

Gülermak podaje, że zmiana wcześniejszych deklaracji dotyczących tzw. "Pierwszego Dnia Dostępności" wynika m.in. z opóźnień w podłączeniu zasilania elektroenergetycznego przez firmę Tauron oraz konieczności uzyskania zamiennej decyzji ZRID dla części układu drogowego. Wskazano także na niekorzystne warunki pogodowe - niskie temperatury na przełomie 2025 i 2026 roku.

Argumenty Gülermak są analizowane. Zgodnie z postanowieniami umowy partnerstwa publiczno-prywatnego w przypadku niedotrzymania terminu realizacji inwestycji wykonawcy mogą zostać naliczone kary umowne. Nie dotyczy to sytuacji, w których opóźnienie wynika z przyczyn od niego niezależnych.

Według najnowszych informacji Zarządu Dróg Miasta Krakowa podłączenie zasilania przez Tauron ma nastąpić w najbliższych tygodniach. Po tym etapie rozpoczną się testy systemów bezpieczeństwa w tunelu, a następnie ostatnie prace montażowe.

W okresie wakacyjnym prowadzone będą także dodatkowe roboty na ulicach Jancarza i Bohomolca, wykraczające poza pierwotny zakres projektu.

Nowa linia pozwoli na szybszy dojazd do centrum

Nowa linia KST IV, o długości około 4,5 km, połączy Mistrzejowice ze skrzyżowaniem ulic Meissnera i Lema, skracając czas dojazdu do centrum Krakowa o około 12 minut. To pierwszy w Polsce tak duży projekt transportowy realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - podkreślają władze małopolskiej stolicy.