Sławomir Cenckiewicz wygrywa sądowy spór o dostęp do informacji niejawnych. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla obecnego szefa BBN.
- Sprawa dotyczyła cofnięcia ośmiu poświadczeń bezpieczeństwa, w tym o klauzulach "ściśle tajne" i "top secret" w systemach krajowych i międzynarodowych.
Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznawał dziś sprawy dostępu do informacji niejawnych szefa BBN Sławomira Cenckiewicza. W czerwcu zeszłego roku WSA uchylił cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla Cenckiewicza. Od tamtego wyroku odwołała się Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
O decyzji poinformowano w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej NSA. Podkreślono, że sprawa została rozpoznana na posiedzeniu niejawnym, a ze względu na informacje wrażliwe zawarte w uzasadnieniu wyroku, nie zostanie ono publicznie udostępnione przez Naczelny Sąd Administracyjny.
Posiedzenia NSA dotyczyły cofnięcia ośmiu poświadczeń bezpieczeństwa obejmujących dostęp do informacji niejawnych w najwyższych kategoriach krajowych, w tym o klauzuli "ściśle tajne" oraz w systemach międzynarodowych Unii Europejskiej, NATO i Europejskiej Agencji Kosmicznej, w tym o klauzulach "top secret".
Sprawy rozpoznawał trzyosobowy skład orzekający: sędzia sprawozdawczyni Tamara Dziełakowska oraz sędziowie Paweł Mierzejewski i Olga Żurawska-Matusiak.
Sprawa dotyczy decyzji szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Jarosława Stróżyka z lipca 2024 r. o cofnięciu Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa, wymaganych do dostępu do informacji niejawnych. Jak informowano, organ drugiej instancji, czyli Prezes Rady Ministrów, utrzymał decyzje szefa SKW w mocy.
W listopadzie 2024 r. Cenckiewicz zaskarżył te decyzje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. WSA 17 czerwca ub.r. te decyzje uchylił.
"Sąd rozpoznał osiem skarg w zakresie wszystkich posiadanych przeze mnie poświadczeń bezpieczeństwa, które zostały cofnięte niezgodnie z prawem! (...) I wygrałem! Mam dostęp do informacji niejawnych. I jeśli zaskarżą dzisiejszy wyrok - a pewnie powalczą o to - to też wygram w NSA, bo w ordynarny sposób złamali wiele przepisów" - napisał wtedy na X Cenckiewicz.
W sierpniu zeszłego roku rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wniosła skargi kasacyjne do NSA od wyroków WSA z czerwca 2025 r. Jak dodał zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych, Cenckiewicz "nie posiada dostępu do informacji niejawnych".
Sławomir Cenckiewicz skomentował już dzisiejszy wyrok NSA. "Pełne zwycięstwo nad reżimem bezprawia! Dziękuję NSA! Moje oświadczenie w sprawie odzyskanych dziś poświadczeń bezpieczeństwa, które bezprawnie mi odebrano w lipcu 2024 r. decyzją Jarosława Stróżyka i Karoliny Kisłowskiej, o godz. 14.00!" - napisał w krótkim wpisie na platformie X szef BBN.