Sławomir Cenckiewicz wygrywa sądowy spór o dostęp do informacji niejawnych. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla obecnego szefa BBN.

Szef BBN Sławomir Cenckiewicz / Radek Pietruszka / PAP

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznawał dziś sprawy dostępu do informacji niejawnych szefa BBN Sławomira Cenckiewicza. W czerwcu zeszłego roku WSA uchylił cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla Cenckiewicza. Od tamtego wyroku odwołała się Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Uzasadnienie wyroku NSA nie zostanie publicznie udostępnione

O decyzji poinformowano w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej NSA. Podkreślono, że sprawa została rozpoznana na posiedzeniu niejawnym, a ze względu na informacje wrażliwe zawarte w uzasadnieniu wyroku, nie zostanie ono publicznie udostępnione przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Posiedzenia NSA dotyczyły cofnięcia ośmiu poświadczeń bezpieczeństwa obejmujących dostęp do informacji niejawnych w najwyższych kategoriach krajowych, w tym o klauzuli "ściśle tajne" oraz w systemach międzynarodowych Unii Europejskiej, NATO i Europejskiej Agencji Kosmicznej, w tym o klauzulach "top secret".

Sprawy rozpoznawał trzyosobowy skład orzekający: sędzia sprawozdawczyni Tamara Dziełakowska oraz sędziowie Paweł Mierzejewski i Olga Żurawska-Matusiak.

Poświadczenia bezpieczeństwa cofnięte Cenckiewiczowi decyzją szefa SKW

Sprawa dotyczy decyzji szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Jarosława Stróżyka z lipca 2024 r. o cofnięciu Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa, wymaganych do dostępu do informacji niejawnych. Jak informowano, organ drugiej instancji, czyli Prezes Rady Ministrów, utrzymał decyzje szefa SKW w mocy.

W listopadzie 2024 r. Cenckiewicz zaskarżył te decyzje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. WSA 17 czerwca ub.r. te decyzje uchylił.

"Sąd rozpoznał osiem skarg w zakresie wszystkich posiadanych przeze mnie poświadczeń bezpieczeństwa, które zostały cofnięte niezgodnie z prawem! (...) I wygrałem! Mam dostęp do informacji niejawnych. I jeśli zaskarżą dzisiejszy wyrok - a pewnie powalczą o to - to też wygram w NSA, bo w ordynarny sposób złamali wiele przepisów" - napisał wtedy na X Cenckiewicz.

W sierpniu zeszłego roku rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wniosła skargi kasacyjne do NSA od wyroków WSA z czerwca 2025 r. Jak dodał zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych, Cenckiewicz "nie posiada dostępu do informacji niejawnych".

Cenckiewicz komentuje wyrok NSA

Sławomir Cenckiewicz skomentował już dzisiejszy wyrok NSA. "Pełne zwycięstwo nad reżimem bezprawia! Dziękuję NSA! Moje oświadczenie w sprawie odzyskanych dziś poświadczeń bezpieczeństwa, które bezprawnie mi odebrano w lipcu 2024 r. decyzją Jarosława Stróżyka i Karoliny Kisłowskiej, o godz. 14.00!" - napisał w krótkim wpisie na platformie X szef BBN.