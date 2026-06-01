Dziś ruszyła dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Biorą w niej udział ci maturzyści, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli podejść do egzaminów w maju.

Ile osób zdaje egzaminy maturalne w dodatkowym terminie?

Dodatkowa sesja egzaminów pisemnych potrwa do 16 czerwca. Dziś odbywa się egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, w sesji dodatkowej egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym zdaje 535 abiturientów, na poziomie rozszerzonym - 206 osób.

Do egzaminu pisemnego z matematyki na poziomie podstawowym ma przystąpić 751 osób, a na poziomie rozszerzonym - 289 osób.



Do egzaminu pisemnego z języka angielskiego (najczęściej zdawanego na maturze języka obcego nowożytnego) na poziomie podstawowym mają przystąpić 544 osoby, na poziomie rozszerzonym - 522, a na dwujęzycznym - 40 osób.

Maturę z biologii w sesji dodatkowej ma zdawać 335 abiturientów, z chemii - 302, fizyki - 57, filozofii - 20, geografii - 151, informatyki - 58, historii - 76, historii sztuki - 18. Do egzaminu z historii muzyki podejdą 4 osoby, a do wiedzy o społeczeństwie - 82.

Dodatkowa sesja egzaminów ustnych zaplanowana została na 8-10 czerwca. Egzamin ustny z języka polskiego ma zdawać 304 maturzystów, z angielskiego - 296, niemieckiego - 8, rosyjskiego - 4, francuskiego - 1, hiszpańskiego - 1.

Te wymagania musi spełnić każdy maturzysta

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.



Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.



Co trzeba zrobić, by zdać maturę?

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z każdego z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca.



Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Abiturient, który nie zdał więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok. Tak samo maturzysta, któremu unieważniono egzamin.



Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 24 i 25 sierpnia.