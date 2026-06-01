Maja Chwalińska powalczy dziś o największy sukces w swojej seniorskiej karierze. Polka stanie przed szansą na awans do ćwierćfinału French Open. Jej rywalką w 1/8 finału będzie reprezentantka gospodarzy - Diane Parry.

To pierwsze spotkanie tych tenisistek, a Chwalińska jest ostatnią Polką w turnieju po odpadnięciu Igi Świątek.

Polka po raz pierwszy awansuje do czołowej setki rankingu WTA.

Piękny sen Chwalińskiej trwa

Maja Chwalińska dopiero trzeci raz występuje w zasadniczej części wielkoszlemowego turnieju. W 2022 roku była w 2. rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała pierwszy mecz w Australian Open.

Teraz w Paryżu radzi sobie znacznie lepiej. W 1. rundzie w Paryżu Polka wygrała z mistrzynią olimpijską, Chinką Qinwen Zheng 6:4, 6:0, następnie w takim samym stosunku z rozstawioną z numerem 23. Belgijką Elise Mertens, a w 3. rundzie pokonała Greczynkę Marię Sakkari 1:6, 6:3, 6:2.

Chwalińska, która w rankingu zajmuje 114. miejsce i musiała przebijać się przez kwalifikacje, jest już pewna, że po French Open pierwszy raz znajdzie się w najlepszej setce listy WTA. Wirtualnie zajmuje teraz 75. miejsce.

Diane Parry - to z nią nasza tenisistka powalczy o ćwierćfinał

Parry to 23-letnia zawodniczka. Jest ostatnią przedstawicielką gospodarzy w rywalizacji singlowej. Aktualnie zajmuje 92. miejsce na liście WTA, ale w wirtualnym rankingu jest już 54.

Francuzka ma znacznie większe doświadczenie w Wielkim Szlemie w stosunku do naszej tenisistki. W ubiegłym roku zameldowała się w trzeciej rundzie Wimbledonu i US Open. W 2024 roku była w trzeciej rundzie Australian Open. Na Roland Garros do tej pory najpóźniej skończyła rywalizację w 2022 roku - wtedy odpadła w trzeciej rundzie.

Kiedy mecz Mai Chwalińskiej?

Chwalińska i Parry zagrają ze sobą po raz pierwszy. Tenisistki wyjdą na kort po spotkaniu Włocha Flavio Cobollego z Amerykaninem Zacharym Svajdą, które zacznie się o 11:00. Mecz Chwalińskiej zostanie więc rozegrany w poniedziałkowe popołudnie.



Chwalińska jest ostatnią Polką, która pozostała w rywalizacji. W niedzielę Iga Świątek w 1/8 finału przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5:7, 1:6.

