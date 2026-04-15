To zwycięstwo prawdy nad kłamstwem - tak prezydent Karol Nawrocki skomentował wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego ws. szefa BBN. Sławomir Cenckiewicz wygrywa sądowy spór o dostęp do informacji niejawnych.

NSA oddalił w środę skargi KPRM na uchylenie przez WSA decyzji o cofnięciu Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych.

"Dzisiejszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego ws. prof. Sławomira Cenckiewicza to zwycięstwo prawdy nad kłamstwem. Ciesząc się z rozstrzygnięcia i gratulując panu profesorowi Cenckiewiczowi, ubolewam, że żyjemy w czasach, gdy rządzący w imię walki politycznej, przy braku argumentów sięgają po najbardziej podłe metody" - napisał prezydent na platformie X.

Z kolei Sławomir Cenckiewicz, komentując we wpisie na X dzisiejszy wyrok NSA, napisał: "Pełne zwycięstwo nad reżimem bezprawia! Dziękuję NSA!"