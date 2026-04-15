To zwycięstwo prawdy nad kłamstwem - tak prezydent Karol Nawrocki skomentował wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego ws. szefa BBN. Sławomir Cenckiewicz wygrywa sądowy spór o dostęp do informacji niejawnych.

NSA oddalił w środę skargi KPRM na uchylenie przez WSA decyzji o cofnięciu Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych.

"Dzisiejszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego ws. prof. Sławomira Cenckiewicza to zwycięstwo prawdy nad kłamstwem. Ciesząc się z rozstrzygnięcia i gratulując panu profesorowi Cenckiewiczowi, ubolewam, że żyjemy w czasach, gdy rządzący w imię walki politycznej, przy braku argumentów sięgają po najbardziej podłe metody" - napisał prezydent na platformie X.

Z kolei Sławomir Cenckiewicz, komentując we wpisie na X dzisiejszy wyrok NSA, napisał: "Pełne zwycięstwo nad reżimem bezprawia! Dziękuję NSA!"

Dobrzyński o wyroku NSA: Nie oznacza to, że Cenckiewicz automatycznie odzyskał dostęp do informacji niejawnych

Na dzisiejszą decyzję NSA zareagował też Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. "Wydane 15 kwietnia br. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, oddalające skargi kasacyjne ostatecznie zamykają etap sądowo-administracyjny sprawy dotyczącej cofnięcia Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych. Nie oznacza to jednak, że Sławomir Cenckiewicz automatycznie odzyskał dostęp do informacji niejawnych" - napisał we wpisie na platformie X. 

Według rzecznika, w okresie od wydania decyzji NSA "do dnia zakończenia kontrolnego postępowania sprawdzającego Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego nie posiada dostępu do informacji niejawnych i nie ma prawa posługiwać się wydanymi mu poświadczeniami bezpieczeństwa". 

Sądowa batalia o poświadczenia bezpieczeństwa Cenckiewicza

Decyzją szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Jarosława Stróżyka z 2024 r., Cenckiewiczowi cofnięto poświadczenia bezpieczeństwa, wymagane do dostępu do informacji niejawnych. Organ drugiej instancji, czyli Prezes Rady Ministrów, utrzymał decyzje szefa SKW w mocy. Cenckiewicz zaskarżył tę decyzję i 17 czerwca ub.r., a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił postanowienie szefa SKW.

Następnie kancelaria premiera zaskarżyła decyzję WSA. W środę Naczelny Sąd Administracyjny poinformował o oddaleniu tych skarg.

W sierpniu 2025 r. Cenckiewicz został mianowany przez prezydenta Karola Nawrockiego na szefa BBN, w którym dostęp do państwowych tajemnic jest kluczowy. We wrześniu ub.r. rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił, że Cenckiewicz posiada ważne poświadczenie bezpieczeństwa do wszystkich informacji niejawnych. Deklarował, że jest to oficjalne stanowisko Kancelarii Prezydenta.

