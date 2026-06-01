Czy piątek 5 czerwca 2026 roku jest dniem ustawowo wolnym od pracy? Piątek tuż po Bożym Ciele niestety nie jest wolny. Najbliższy dzień, w którym przypada wolne, to właśnie czwartek - Boże Ciało, a następnie dopiero 15 sierpnia, czyli Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. W kontekście piątku wolnego po Bożym Ciele mówiło się jednak o pewnych zmianach. Do prezydenta trafiła bowiem petycja m.in. w tej sprawie.

Piątek po Bożym Ciele – dzień pracy czy wolne?

Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt katolickich w Polsce. Obchodzone jest zawsze w czwartek, 60 dni po Wielkanocy. W 2026 roku przypada ono 4 czerwca. Wiele osób zastanawia się, czy piątek po Bożym Ciele, czyli 5 czerwca 2026 r., jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Odpowiedź jest jednoznaczna: piątek po Bożym Ciele nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Jak uzyskać wolne w piątek po Bożym Ciele i tym samym wydłużyć sobie weekend? Choć piątek po Bożym Ciele nie jest dniem ustawowo wolnym, wielu pracowników decyduje się na wzięcie urlopu wypoczynkowego. W niektórych firmach, zwłaszcza w sektorze edukacji czy administracji publicznej, pracodawcy mogą wyznaczyć ten dzień jako wolny, ale jest to decyzja indywidualna i nie wynika z przepisów prawa

Do prezydenta trafiła petycja – czy coś się zmieni?

Temat wprowadzenia ustawowego wolnego w piątek po Bożym Ciele regularnie powraca w debacie publicznej. W 2025 roku do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęła petycja w tej sprawie.

Wnioskodawcy zwrócili się do prezydenta z pomysłem podjęcia inicjatywy ustawodawczej, która rozszerzyłaby katalog dni wolnych od pracy o Wielki Czwartek, Wielki Piątek, 2 maja, czyli Święto Flagi, piątek po Bożym Ciele, 2 listopada, czyli Dzień Zaduszny oraz 31 grudnia, czyli Sylwester. Zaproponowano również wprowadzenie dodatkowych dni wolnych od pracy w sytuacji ogłoszenia dnia żałoby narodowej. Petycja nie została jednak rozpatrzona pozytywnie. Władze państwowe nie planują obecnie zmian w kalendarzu dni wolnych od pracy, a piątek po Bożym Ciele pozostaje zwykłym dniem roboczym.

Dni ustawowo wolne od pracy 2026