Czy piątek 5 czerwca 2026 roku jest dniem ustawowo wolnym od pracy? Piątek tuż po Bożym Ciele niestety nie jest wolny. Najbliższy dzień, w którym przypada wolne, to właśnie czwartek - Boże Ciało, a następnie dopiero 15 sierpnia, czyli Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. W kontekście piątku wolnego po Bożym Ciele mówiło się jednak o pewnych zmianach. Do prezydenta trafiła bowiem petycja m.in. w tej sprawie.
Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt katolickich w Polsce. Obchodzone jest zawsze w czwartek, 60 dni po Wielkanocy. W 2026 roku przypada ono 4 czerwca. Wiele osób zastanawia się, czy piątek po Bożym Ciele, czyli 5 czerwca 2026 r., jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Odpowiedź jest jednoznaczna: piątek po Bożym Ciele nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
Jak uzyskać wolne w piątek po Bożym Ciele i tym samym wydłużyć sobie weekend? Choć piątek po Bożym Ciele nie jest dniem ustawowo wolnym, wielu pracowników decyduje się na wzięcie urlopu wypoczynkowego. W niektórych firmach, zwłaszcza w sektorze edukacji czy administracji publicznej, pracodawcy mogą wyznaczyć ten dzień jako wolny, ale jest to decyzja indywidualna i nie wynika z przepisów prawa
Temat wprowadzenia ustawowego wolnego w piątek po Bożym Ciele regularnie powraca w debacie publicznej. W 2025 roku do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęła petycja w tej sprawie.
Wnioskodawcy zwrócili się do prezydenta z pomysłem podjęcia inicjatywy ustawodawczej, która rozszerzyłaby katalog dni wolnych od pracy o Wielki Czwartek, Wielki Piątek, 2 maja, czyli Święto Flagi, piątek po Bożym Ciele, 2 listopada, czyli Dzień Zaduszny oraz 31 grudnia, czyli Sylwester. Zaproponowano również wprowadzenie dodatkowych dni wolnych od pracy w sytuacji ogłoszenia dnia żałoby narodowej. Petycja nie została jednak rozpatrzona pozytywnie. Władze państwowe nie planują obecnie zmian w kalendarzu dni wolnych od pracy, a piątek po Bożym Ciele pozostaje zwykłym dniem roboczym.
- 1 stycznia – Nowy Rok,
- 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
- 5 kwietnia – Wielkanoc,
- 6 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny,
- 1 maja – Święto Pracy,
- 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja,
- 24 maja – Zielone Świątki,
- 4 czerwca – Boże Ciało,
- 15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP,
- 1 listopada – Wszystkich Świętych,
- 11 listopada – Święto Niepodległości,
- 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia,
- 25 grudnia – Boże Narodzenie,
- 26 grudnia – drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.