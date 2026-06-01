Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska, warszawska radna Koalicji Obywatelskiej i żona ministra Marcina Kierwińskiego, jako dyrektorka ds. strategii i rozwoju w Kolejach Mazowieckich zarobiła więcej niż prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski - informuje "Gazeta Wyborcza". Uwagę zwraca również jej wykształcenie.

Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska od lat związana jest z warszawskim samorządem. Działalność publiczną rozpoczęła w 2002 roku w Śródmieściu, gdzie przez dziewięć lat przewodniczyła radzie dzielnicy. W wyborach samorządowych w 2024 roku zdobyła mandat radnej Warszawy, startując z pierwszego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej.

W swoim biogramie na stronie Rady Warszawy przedstawia się jako "samorządowiec, politolog i menedżer oświaty specjalizujący się w pozyskiwaniu środków europejskich na projekty edukacyjne".

Cytat Warszawianka od urodzenia, absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, podyplomowego studium administracji publicznej oraz wielu kursów i szkoleń z zakresu marketingu politycznego, nowych technologii w edukacji i w biznesie. Prowadziła własną firmę zajmującą się nowymi technologiami w małym biznesie, pracowała także w instytucjach publicznych (biura prasowe, biura promocji) - czytamy.

Pytana o kwalifikacje do pracy w Kolejach Mazowieckich, podkreśla, że od wielu lat zajmuje się funduszami unijnymi, a umiejętność skutecznego pozyskiwania i rozliczania środków z UE nie jest związana z konkretną branżą. Jest to umiejętność niezależna od branży. Wiem, jak napisać wniosek o dofinansowanie UE i jak go poprowadzić - tłumaczy na łamach "Wyborczej".

Żona Marcina Kierwińskiego w Kolejach Mazowieckich. Zarobki

Jak zaznacza, w Kolejach Mazowieckich pracuje od pięciu i pół roku. W tym czasie spółka miała pozyskać kilka miliardów złotych dofinansowania, m.in. na zakup nowoczesnego taboru kolejowego. Wynagrodzenie Gierzyńskiej-Kierwińskiej rośnie z roku na rok.

Z oświadczeń majątkowych wynika, że jej zarobki w spółce systematycznie wzrastają. W 2023 roku otrzymała 270,1 tys. zł wynagrodzenia, rok później 295,3 tys. zł, a w 2025 roku już 342,7 tys. zł (to prawie 30 tys. miesięcznie).

Dla porównania, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w analogicznym okresie zarabiał rocznie od około 235 tys. do 257 tys. zł.

To jednak nie jedyne dochody Agnieszki Gierzyńskiej-Kierwińskiej. W ubiegłym roku otrzymała ona również dietę radnej miejskiej w wysokości 55,6 tys. zł. Część tej kwoty była zwolniona z podatku.

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", wśród pracowników Kolei Mazowieckich Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska cieszy się dobrą opinią. Rozmówcy dziennika określają ją jako "dobrą szefową i bardzo miłą osobę". Podkreślają również, że regularnie pojawia się w pracy i jest obecna niemal każdego dnia.