Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska, warszawska radna Koalicji Obywatelskiej i żona ministra Marcina Kierwińskiego, jako dyrektorka ds. strategii i rozwoju w Kolejach Mazowieckich zarobiła więcej niż prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski - informuje "Gazeta Wyborcza". Uwagę zwraca również jej wykształcenie.
Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska od lat związana jest z warszawskim samorządem. Działalność publiczną rozpoczęła w 2002 roku w Śródmieściu, gdzie przez dziewięć lat przewodniczyła radzie dzielnicy. W wyborach samorządowych w 2024 roku zdobyła mandat radnej Warszawy, startując z pierwszego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej.
W swoim biogramie na stronie Rady Warszawy przedstawia się jako "samorządowiec, politolog i menedżer oświaty specjalizujący się w pozyskiwaniu środków europejskich na projekty edukacyjne".
Pytana o kwalifikacje do pracy w Kolejach Mazowieckich, podkreśla, że od wielu lat zajmuje się funduszami unijnymi, a umiejętność skutecznego pozyskiwania i rozliczania środków z UE nie jest związana z konkretną branżą. Jest to umiejętność niezależna od branży. Wiem, jak napisać wniosek o dofinansowanie UE i jak go poprowadzić - tłumaczy na łamach "Wyborczej".
Jak zaznacza, w Kolejach Mazowieckich pracuje od pięciu i pół roku. W tym czasie spółka miała pozyskać kilka miliardów złotych dofinansowania, m.in. na zakup nowoczesnego taboru kolejowego. Wynagrodzenie Gierzyńskiej-Kierwińskiej rośnie z roku na rok.
Z oświadczeń majątkowych wynika, że jej zarobki w spółce systematycznie wzrastają. W 2023 roku otrzymała 270,1 tys. zł wynagrodzenia, rok później 295,3 tys. zł, a w 2025 roku już 342,7 tys. zł (to prawie 30 tys. miesięcznie).
Dla porównania, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w analogicznym okresie zarabiał rocznie od około 235 tys. do 257 tys. zł.
To jednak nie jedyne dochody Agnieszki Gierzyńskiej-Kierwińskiej. W ubiegłym roku otrzymała ona również dietę radnej miejskiej w wysokości 55,6 tys. zł. Część tej kwoty była zwolniona z podatku.
Jak podaje "Gazeta Wyborcza", wśród pracowników Kolei Mazowieckich Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska cieszy się dobrą opinią. Rozmówcy dziennika określają ją jako "dobrą szefową i bardzo miłą osobę". Podkreślają również, że regularnie pojawia się w pracy i jest obecna niemal każdego dnia.