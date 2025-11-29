W związku z kolejnym atakiem Rosjan na terytorium Ukrainy w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowe lotnictwo. Komunikat w tej sprawie opublikowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - czytamy w informacji opublikowanej po godz. 6 przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na portalu X. 

Jak podkreślono, działania wojska są prewencyjne. Mają na celu zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przygranicznych.

Rosjanie zaatakowali Kijów przy użyciu dronów i pocisków rakietowych. W centrum miasta i we wschodnich przedmieściach słychać było wybuchy oraz odgłosy działania ukraińskich środków obrony przeciwlotniczej. Władze wezwały mieszkańców stolicy, aby udali się do schronów.

Jak poinformowały ukraińskie media, powołując się na szefa kijowskiej administracji wojskowej, Tymura Tkaczenkę, w wyniku rosyjskiego ataku zginęła co najmniej jedna osoba, a siedem - w tym dziecko - zostało rannych.

Jak donosi "Ukraińska Prawda", w Kijowie, obwodzie kijowskim oraz sąsiednich regionach ogłoszony został alarm lotniczy.

