Rodzina majora Macieja "Slaba" Krakowiana, który zginął w katastrofie F-16 w Radomiu, podjęła decyzję ws. jego pogrzebu. W komunikacie, który opublikowała 31. Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny, można przeczytać, że będzie on miał charakter prywatny.

Maciej "Slab" Krakowian na zdj. z 21 sierpnia / Piotr Polak / PAP

"Informujemy, że zgodnie z wolą rodziny śp. mjr. pil. Macieja "Slaba" Krakowiana uroczystość pogrzebowa będzie miała charakter prywatny. Stanowczo prosimy przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w ceremonii oraz o powstrzymanie się od nagrywania i relacjonowania" - poinformowała 31. Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny, w której służył tragicznie zmarły pilot. "Prosimy o uszanowanie woli rodziny i zapewnienie jej prawa do spokojnego pożegnania" - podkreślono.

Do apelu o zachowanie prywatnego charakteru ceremonii dołączyło się również Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. W mediach społecznościowych zaapelowało ono nie tylko do mediów, ale też do osób postronnych, by nie brały udziału w pogrzebie.

"Nie róbmy zdjęć, nagrań i relacji. Tylko tyle i aż tyle możemy teraz zrobić dla Bliskich Macieja..." - czytamy w krótkim wpisie.