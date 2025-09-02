Rodzina majora Macieja "Slaba" Krakowiana, który zginął w katastrofie F-16 w Radomiu, podjęła decyzję ws. jego pogrzebu. W komunikacie, który opublikowała 31. Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny, można przeczytać, że będzie on miał charakter prywatny.

"Informujemy, że zgodnie z wolą rodziny śp. mjr. pil. Macieja "Slaba" Krakowiana uroczystość pogrzebowa będzie miała charakter prywatny. Stanowczo prosimy przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w ceremonii oraz o powstrzymanie się od nagrywania i relacjonowania" - poinformowała 31. Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny, w której służył tragicznie zmarły pilot. "Prosimy o uszanowanie woli rodziny i zapewnienie jej prawa do spokojnego pożegnania" - podkreślono. 

Do apelu o zachowanie prywatnego charakteru ceremonii dołączyło się również Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. W mediach społecznościowych zaapelowało ono nie tylko do mediów, ale też do osób postronnych, by nie brały udziału w pogrzebie. 

"Nie róbmy zdjęć, nagrań i relacji. Tylko tyle i aż tyle możemy teraz zrobić dla Bliskich Macieja..." - czytamy w krótkim wpisie. 

"Domysły mogą wprowadzać w błąd"

W innym komunikacie baza w Krzesinach zaapelowała o powstrzymanie się od publikowania niesprawdzonych informacji o katastrofie i ostrożne podejście do komentarzy osób, które występują w mediach jako eksperci ds. lotnictwa. 

"Obecnie sprawa jest wyjaśniana przez zespół Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, a przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane. Każda niezweryfikowana opinia czy domysły mogą wprowadzać w błąd, wywoływać niepotrzebne emocje i utrudniać rzetelne informowanie społeczeństwa" - wyjaśniono. 

W ramach oficjalnej zbiórki pieniędzy dla synów zmarłego pilota, którą można znaleźć tutaj, zgromadzono już ponad 1,9 mln złotych. 

Tragiczny finał ćwiczeń

W czwartek 28 sierpnia wieczorem podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16. Pilot, mjr Maciej "Slab" Krakowian, nie przeżył. 

Okoliczności tragedii bada prokuratura, Żandarmeria Wojskowa i Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. 

Major Maciej Krakowian był jednym z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16. Jako instruktor i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland reprezentował Polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą.

