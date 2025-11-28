Premier Donald Tusk w piątkowym wpisie w mediach społecznościowych skomentował najnowsze wydarzenia na arenie międzynarodowej, wskazując na niepokojącą sekwencję spotkań i kryzysów: wizytę Viktora Orbana u Władimira Putina, planowaną podróż prezydenta Karola Nawrockiego na Węgry, polityczny chaos wokół planu Witkoffa oraz kryzys polityczny w Kijowie.

Premier Węgier Viktor Orban spotkał się w Moskwie z prezydentem Putinem, rozmawiając głównie o dostawach rosyjskiej ropy i gazu oraz wojnie na Ukrainie.

Prezydent Karol Nawrocki planuje dwudniową wizytę na Węgrzech, gdzie weźmie udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej i spotka się z Orbanem oraz prezydentem Węgier.

W Ukrainie wybuchł kryzys polityczny po dymisji szefa kancelarii prezydenta, Andrija Jermaka, który jest podejrzewany o korupcję.

Premier Donald Tusk skomentował całą sytuację jako "fatalną kombinację" chaosu w negocjacjach i kryzysu politycznego w regionie.

W piątek w Moskwie doszło do spotkania premiera Węgier Viktora Orbana z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim dostaw rosyjskiej ropy naftowej i gazu dla Budapesztu oraz sytuacji związanej z wojną w Ukrainie. Była to kolejna wizyta Orbana w Rosji - poprzednia miała miejsce w lipcu 2024 roku.

W przyszłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki uda się natomiast z dwudniową wizytą na Węgry. Najpierw w Ostrzyhomiu weźmie udział w szczycie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej, a następnie w Budapeszcie spotka się z prezydentem Węgier Tamasem Sulyokiem oraz premierem Orbanem. Wizyta ma charakter oficjalny i obejmuje także udział małżonki prezydenta.

Kryzys polityczny w Kijowie i chaos Witkoffa

W piątek prezydent Ukrainy poinformował o dymisji szefa swojej kancelarii, Andrija Jermaka, który został objęty śledztwem Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) w związku z aferą korupcyjną pod kryptonimem "Midas". W piątek NABU i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna przeprowadziły przeszukanie w mieszkaniu Jermaka.

Premier Tusk odniósł się także do informacji ujawnionych przez agencję Bloomberg. Według doniesień, Steve Witkoff, specjalny wysłannik prezydenta USA, w październiku rozmawiał z doradcą Władimira Putina, Jurijem Uszakowem, udzielając mu wskazówek, jak postępować z Donaldem Trumpem przed jego spotkaniem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

"Orban odwiedza Putina, Nawrocki Orbana. Chaos w negocjacjach nad planem Witkoffa, a w Kijowie kryzys polityczny. Fatalna kombinacja" - napisał premier Donald Tusk w piątek na platformie X, podsumowując napiętą sytuację polityczną w regionie.